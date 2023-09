Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na spustu za svetovni pokal v francoskem Les Getsu zasedla drugo mesto in prvič v sezoni stala na stopničkah za zmagovalke. Obenem je bila to njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

Zmagala je Francozinja Marine Cabirou, tretje mesto pa je pripadlo Nemki Nini Hoffmann. Francozinja je bila po celotni trasi nekoliko hitrejša od slovenske predstavnice Monike Hrastnik in jo po slabih štirih minutah na progi premagala za 3,979 sekunde. Tako v kvalifikacijah kot v polfinalu najhitrejša Avstrijka Valentina Höll je zdrsnila že na začetku proge in ostala brez vidne uvrstitve.

Hrastnikova, tudi letošnja evropska podprvakinja, je na zelo suhi in prašni progi v Les Getsu tako kvalifikacije kot polfinale končala na tretjem mestu, danes pa je brez napake in z agresivno vožnjo v tehnično zahtevnem delu v gozdu nadoknadila več kot dve sekundi proti takrat vodilni Hoffmannovi. Ciljno črto je prečkala dobre štiri desetinke sekunde pred Nemko, nato pa je bila na vrsti Cabirou. V zgornjem delu je bila hitrejša za 1,5 sekunde, prednost pa je nato na zahtevnejših delih le še povečevala in pred domačim občinstvom slavila prvo zmago v sezoni.

"Nimam besed, sem zelo zadovoljna"

Devetindvajsetletnica iz Lepe Njive je prišla do najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu, pred tem je trikrat stala na odru za zmagovalke. Trikratna evropska prvakinja je bila v Les Getsu tretja pred dvema letoma, tretji mesti pa ima še iz Leoganga 2021 in Val di Soleja 2018. "Nimam besed, sem zelo zadovoljna. Končno mi je uspela zelo dobra vožnja, spremljala pa me je tudi sreča. Sicer sem napravila nekaj napak, a proga je bila tako zahtevna, da je bil to pač treba sprejeti. Navdušena sem," je v prvi izjavi po tekmi dejala Hrastnikova.

"Vedela sem, da mi je šlo dobro, ampak nikoli ne veš, kako dobro. Punce so res hitre in zato si večjih napak enostavno ne smeš privoščiti," je še dodala bronasta s svetovnega prvenstva leta 2020 v Leogangu. V skupnem seštevku pokala je 29-letnica napredovala na četrto mesto s 1021 točkami. Do konca bosta še dve preizkušnji, veliko prednost na vrhu pa ima še naprej svetovna prvakinja iz Glasgowa Höll s 1842 točkami.