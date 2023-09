Spektakularno v Sloveniji

Vrhunec dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France bo predstavljala nedeljska preizkušnja za rekreativne kolesarje, ki se bodo s startom ob 9. uri podali na 68 kilometrov oz. 136 kilometrov dolgo traso po zaprtih cestah, vse skupaj pa si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet TV in naši spletni strani Siol.net.

Pisana karavana z več kot tisoč kolesarji iz 23 držav se bo nadzorovano podala na kolesarsko doživetje vse do kilometra 0 v Nemiljah, nato pa bo trasa vodila do gorskega cilja na Jamniku. Tu in na poti do vrha v Podblici, rojstnem kraju Mateja Mohoriča, ambasadorja L'Etape Slovenia, se pričakuje pestro dogajanje in močno spodbujanje navijačev, saj je vzpon težak.

S spustom v Kropo bo karavana kolesarjev nadaljevala proti Tržiču in skozi Golnik v Bašelj ter nato v Spodnjo Belo mimo posestva Brdo, kjer se bodo pomerili na letečem cilju in zaključili krog s prihodom po Jelenovem klancu v startno-ciljni prostor v Kranju. Dolgoprogaši bodo nadaljevali svojo epsko dirko v drugi krog.

Dogajanje si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na naši spletni strani Siol.net in televiziji Planet TV.