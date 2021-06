Električna kolesa, ki vas bodo prepričala s ceno in kakovostjo

Električno kolo nam lahko pomaga v svoj življenjski slog uvesti več aktivnosti.

Električna kolesa so namenjena vsem kolesarjem, še posebej tistim, ki v hitrem tempu življenja vseeno želijo uživati v kolesarskih podvigih. Za tiste, ki potrebujejo malce spodbude, je lahko velika pomoč tudi nakup e-kolesa. Njegova uporaba je praktična in zabavna, saj nam je končno lahko na voljo takšna oblika rekreacije, ki je do zdaj nismo preveč prakticirali. Z e-kolesom smo lahko bolj "konkurenčni" svojemu kolesarskemu partnerju.

Okolju prijazno prevozno sredstvo, ki nam ponuja več gibanja

Električno kolo je prevozno sredstvo, ki prispeva k ohranjanju okolja.

V njem bodo našli veselje cestni, gorski in izključno mestni kolesarji, pa tudi tisti, ki jim je zaradi zdravstvenih težav ali poškodbe odsvetovano naporno kolesarjenje. Ne glede na to, ali kolo uporabljamo za ravninske vožnje po asfaltu ali gorskih poteh, nam e-kolesa ponujajo povsem novo izkušnjo kolesarjenja, ki pa v svojem bistvu ostaja to, kar je – način premikanja s pomočjo vrtenja pedal, premagovanje kilometrov na dveh kolesih, po mestu ali naravi, športna aktivnost, ki nam ponuja občutek svobode. Če je kolo opremljeno z električnim motorjem, se nam kar naenkrat odprejo novi svetovi, ki jih s tradicionalnim kolesom mogoče niti nismo mogli odkriti.

Električna kolesa so več kot muha enodnevnica, so velik trend. Z njimi so kratke razdalje postale povsem obvladljive, celo tako, da se je v urbanih okoljih zmanjšala potreba po uporabi avtomobilov. Zaradi tega je električno kolo postalo tudi simbol trajnostne mobilnosti – prevozno sredstvo, ki prispeva k ohranjanju okolja.

Pomoč pri vožnji, da bo kolesarjenje udobnejše

Med vožnjo lahko sproti nastavljamo stopnjo podpore, ki jo elektro motor ponuja.

Motor električnega kolesa ima največjo trajno nazivno močjo 0,25 kilovata in ni namenjen temu, da nam ne bi bilo treba poganjati pedal. E-kolo nam pomaga premagovati strmine in razdalje, dosegati večje hitrosti, vendar moramo še vedno pritiskati na pedala in biti aktivni. Doseže lahko hitrost 25 kilometrov na uro.

Namesto nekajkilometrskih voženj tako lahko premagamo razdalje, o katerih smo brez pomoči pogona samo sanjali. Električni pogon nam tako daje dodatno moč in navor, večino dela pa opravimo sami, zato ne gre za potuho, kot nas mogoče želi prepričati kakšen goreč zagovornik tradicionalnega kolesarjenja.

Prva specializirana prodajalna in servisni center električnih koles pri nas ELPEC eBikes je prva specializirana prodajalna in servisni center električnih koles pri nas. Specializirani so za ponudbo visoko kvalitetnih obnovljenih oziroma rabljenih in novih električnih koles priznanih blagovnih znamk po konkurenčnih cenah. Poleg nakupa je pri njih mogoč tudi najem e-kolesa za en dan, konec tedna ali en teden. Njihov servisni oddelek je certificiran za diagnostiko pogonskih sklopov Bosch, Shimano, Brose in Yamaha. ELPEC eBikes prodajalna se odlikuje po tem, da imajo veliko zalogo e-koles, ki so dobavljiva takoj. ELPEC eBikes obnovitveni center e-koles Pri nakupu vam svetujejo izkušeni prodajalci, servisne storitve pa so na voljo brez čakalnih vrst. ELPEC eBikes je pooblaščeni serviser pogonskih sklopov proizvajalca Bosch. Poskrbijo za servis, diagnostiko in naročanje posameznih rezervnih delov, baterij in ostalih komponent Bosch. Poleg tega opravljajo diagnostiko tudi za pogonske sklope proizvajalcev Shimano, Yamaha in Brose.

Kako poiskati pravo e-kolo zase?

Pri ELPEC eBikes prisegajo na motorje Bosch. Preden se odločimo za pravo električno kolo, ki bo izpolnilo naša pričakovanja, moramo vedeti, kje se bomo vozili. Ali bodo to urejene asfaltne ceste, mestne ulice in makadamske poti? Potem moramo izbrati mesto e-kolo. Če se s kolesom radi odpravimo na kolesarske izlete in radi zapeljemo tudi na kakšne gozdne kolesarske poti, je prava izbira treking e-kolo. Za premagovanje gorskih in drugih neurejenih poti pa bomo potrebovali robustno gorsko e-kolo, ki obvlada vse terene.

Popolnoma obnovljena rabljena e-kolesa z jamstvom

Nakup novega električnega kolesa je velik finančni zalogaj, zato je dobrodošla ponudba prodajalne eBikes, ki ima veliko zalogo popolnoma obnovljenih rabljenih električnih koles. Obnavljajo večinoma e-kolesa nemških proizvajalcev s pogonskimi sklopi Shimano in Bosch.

Vsako e-kolo pred začetkom dela temeljito očistijo, da identificirajo potencialne pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti.

Postopek obnove e-koles je eden najpomembnejših faktorjev zagotavljanja celostnega nivoja kakovosti ponudbe. Serviser pregleda delovanje pogonskega sklopa, število prevoženih kilometrov, držalo baterije, njene kontakte, kabelski snop, priključek in razdaljo magneta od senzorja hitrosti ter po potrebi ustrezne komponente popravi ali zamenja. Postopek nadaljuje z motorjem, sledi še preverjanje spodnjega nosilca ter gonilnega sklopa. Obvezno mora pregledati še okvir, delovanje zavor, prestavnega sklopa, krmilnega dela, preveri položaj in vpetost koles in stanje plaščev. Pri polnovzmetenih kolesih analizira vilice in amortizerje. Pozorno preveri cev in oporo sedeža, odsevnike, morebitno osvetljavo, zakrije morebitne praske in celoten okvir namaže z zaščitnim premazom, tako da kupec prejme brezhibno električno kolo, ki je ob nakupu zapakirano v škatlo.

Vsa obnovljena rabljena e-kolesa ELPEC imajo 12-mesečno jamstvo na pogonski sklop.

Ghost rabljeno E-kolo Teru X SE je zmogljivo kolo z zmogljivim motorjem: ima Boschev motor. Je idealno kolo za vožnjo navkreber, njegova uravnotežena geometrija zagotavlja veliko okretnosti, pa tudi varnost in stabilnost. V povprečju ima 1.500 prevoženih kilometrov (Bosch jih predvideva 50.000), torej na začetku svoje življenske dobe. Ima opravljen generalni servis, 12 mesecev jamstva. Nakup pa lahko opravite na obroke. Na zalogi je v vseh velikostih (XS, S, M, L, XL).

Največji doseg: do 130 km

Najvišja hitrost: 25 km/h

Zmogljivost baterije: 500 Wh

Karakteristike kolesa Teru X SE Velikost obročev 27.5 " ali 29" Motor Bosch Performance Line CX 75Nm Baterija Bosch PowerPack 500Wh Vzmetenje SR Suntour XCR34 120 mm Menjalnik Shimano Deore 10-stopenjski Zavore Shimano MT400 180 mm Plašči Continental X King Polnilec Bosch Charger 2 Ah

E-kolo Malaguti Bolonina predstavlja vse, kar kupec pričakuje od e-kolesa za večstransko uporabo. Primerno je tako za jutranjo pot v službo, kot za daljše nedeljske izlete po razgibanem terenu. Njegovo praktičnost, dopolnjujeta tehnična dovršenost nemške kakovosti in eleganten izgled s pridihom italijanske Bologne. Poganja ga pogonski sklop nemškega proizvajalca BOSCH, poleg tega pa ponuja tudi ogromno dodatne opreme. Integrirani luči, bosta poskrbeli, da boste na cesti vedno vidni. Hidravlivčna sedežna opora bo posrbela za luknje na cesti. 12-stopenjski menjalnik, pa bo še tako strm klanec spremenil v ležeren vzpon.

Malaguti Bolonina pa ni zgolj sinonim prvorazredne kakovosti, temveč tudi dostopne cene. V sklopu “E-kolesa leta 2021” v centru E-koles ELPEC eBikes, jo lahko odpeljete že za EUR 2.190,00. Na zalogi je v vseh velikostih (XS, S, M, L, XL).

Največji doseg: do 130 km

Najvišja hitrost: 25 km/h

Zmogljivost baterije: 500 Wh

Malaguti Bolonina je na voljo z veliko dodatne opreme: integrirane luči,

opora krmila nastavljiva po višini (za personalizacijo drže na kolesu),

hidravlična sedežna opora (za mehko vožnjo),

12-stopenjski menjalnik (za vsak klanec),

prtljažnik,

blatniki.

