Rajović spet najhitrejši na slovenskih in hrvaških cestah

Dirka od hrvaške do Slovenije

Dušan Rajović je zmagovalec Dirke od Hrvaške do Slovenije.

Dušan Rajović je zmagovalec Dirke od Hrvaške do Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Kolesar novomeške Adrie Mobil, Srb Dušan Rajović, je zmagovalec enodnevne dirke od Hrvaške do Slovenije. Rajović, ki je tako ubranil lansko zmago, je na 181,6 kilometra dolgi preizkušnji med Zagrebom in Novim mestom za tri sekunde ugnal Čeha Michaela Kukrleja, sledila pa sta Italijana Filippo Fortin in Nicola Venchiarutti.