Argentinska nogometna reprezentanca bo leto 2023 končala na prvem mestu lestvice Mednarodne nogometne zveze. Svetovni prvaki so zadržali vodilni položaj in vodijo pred Francozi in Angleži, ki bodo eni od tekmecev Slovenije na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji. Med prvo deseterico ni bilo sprememb glede na prejšnji mesec.