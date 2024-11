V 63. letu starosti je v sredo umrl nekdanji hokejist in trener, ki je v ligi EBEL vodil tudi Jesenice, Kim Collins.

V Britanski Kolumbiji rojeni Kim Collins je svoje življenje posvetil hokeju. Potem ko je sklenil igralsko pot, ki ga je vodila od ZDA do Nemčije, se je posvetil trenerskemu delu. Sprva je deloval v nemških ligah, se nato preselil v Švico, kjer je v drugi ligi uspešno vodil Biel, nato pa prišel tudi v Slovenijo.

Pred sezono 2007/08, drugo jeseniško v ligi EBEL, je prevzel trenersko taktirko HDD Jesenic, s katerim je jeseni nanizal 12 zaporednih zmag. Collins je železarje vodil do četrtfinala, nato pa se moral posloviti od trenerskega stolčka.

Pozneje se je v tekmovanje vrnil kot trener Linza, deloval pa znova v Švici in Nemčiji, kjer si je življenje ustvaril v Deggendorfu. Med zadnjimi je v sezoni 2021/22 treniral Merano v alpski ligi, sezono za tem pa trenersko znanje na kratko prenašal še na hokejiste pri nemškem nižjelagašu ESC Vilshofen.

"Žal smo prejeli žalostno novico. Naš nekdanji trener Kim Collins je včeraj umrl, star 62 let. Ozrimo se nazaj na čudovit čas, ki smo ga preživeli skupaj v naši prvi sezoni alpske hokejske lige. Iskreno sožalje prijateljem in družini. Počivajte v miru," so na družbenem omrežju zapisali pri Meranu.

Collins, ki je imel tako kanadsko kot nemško državljanstvo, je umrl nenadno, v 63. letu starosti.