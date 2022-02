Najhitrejši hokejist v NHL je Kyrou

Hokejisti lige NHL so ta konec tedna v Las Vegasu, kjer bo All-Star tekma. Večer prej so izvedli nekatera druga zabavna tekmovanja. Preizkušnjo za najhitrejšega hokejista je dobil član St. Louis Blues Jordan Kyrou, ki je tako premagal tudi trikratnega zmagovalca Connorja McDavida iz ekipe Edmonton Oilers.

Triindvajsetletni Jordan Kyrou je tekmovanje končal v 13,55 sekunde in za tri stotinke ugnal Adriana Kempeja, soigralca Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings. Connor McDavid je zabeležil čas 13,69 sekunde in ostal pri zmagah iz let 2017, 2018 in 2019. Danes je bil četrti. Lanski zmagovalec Mathew Barzal iz New York Islanders ni tekmoval. Rekord s 13,17 sekunde drži Dylan Larkin (Detroit Red Wings), ki pa je bil tokrat precej počasnejši (14,11).

Tekma v hitrosti je bila le ena izmed preizkušenj, ki so odprle ta vikend All-Star.

Med zanimivejšimi je bil boj za najmočnejši strel, tega je tokrat sprožil Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), ki so mu namerili hitrost 166,08 km/h. Adam Pelech iz New York Islanders je bil drugi s 164,47 km/h. Rekord drži Zdeno Chara s 175,10 km/h iz leta 2012.

Napadalec Carolina Hurricanes Sebastian Aho pa je bil najnatančnejši, vse štiri tarče je zadel v 10,93 sekunde.