Kopitar in Kralji drugo zmago iščejo v Dallasu

V hokejski ligi NHL bo na delu zopet slovenski as Anže Kopitar, ki s svojimi LA Kings gostuje v Dallasu. Kralji so sezono odprli z zmago na Vegas Golden Knights, nato pa doživeli dva zaporedna poraza z Minnesoto in Nashvillom. Hrušičan je sicer vroč, zabijal je na vseh treh tekmah in je trenutno drugi najboljši strelec lige.

Kopitar je trenutno pri osmih točkah, dosegel je pet golov in prispeval tri podaje, LA Kings pa po uvodni zmagi nad Vegasom (6:2, Kopitar 3 goli in 2 podaji) niso nadaljevali tako uspešno. Z 2:3 so zgubili obračun z Minnesota Wild (Kopitar gol in podaja) ter nazadnje z 1:2 priti Nashville Predators (Kopitar gol). Ponoči bodo palice prekrižali z Dallas Stars, ki imajo na računu dva poraza in dve zmagi, eno po podaljšku in eno po kazenskih strelih.

Ponoči po slovenskem času bodo odigrane še tri tekme, Toronto gosti San Jose, Buffalo Boston in Vegas Edomonton z najboljšim strelcem lige Connorjem McDavidom.

Najboljši strelci lige NHL: 1. Connor McDavid (Edmonton Oilers) 11 točk (6 golov/5 podaj) 2. Anže Kopitar (Los Angeles Kings) 8 (5/3) 3. Aleksander Ovečkin (Washington Capitals) 8 (4/4) 4. Jevgenij Kuznecov (Washington Capitals) 8 (3/5) 5. Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) 8 (2/6) …

Liga NHL, 22. oktober: 0:00, Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 1:00, Buffalo Sabres - Boston Bruins 2:30, Dallas Stars - Los Angeles Kings 4:00, Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers

Lestvica:

Preberite še: