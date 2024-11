Ni počitka, Olimpija pred premorom še nad Tirolce

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo po petkovi zmagi proti Pioneers Vorarlberg že danes znova na lovu za točkami. V Tivoliju bo ob 18. uri gostoval Innsbruck, s katerim so se letos že srečali in pred slabim mesecem na gostovanju izgubili z 0:3. Danes bo na sporedu tudi derbi kroga med Bolzanom in Fehervar AV19, za katerega igra Anže Kuralt. Preostale tekme bodo v nedeljo.