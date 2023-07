Zakrajšek na EP v kajakaškem maratonu 13.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slavonskem Brodu se je začelo evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu in že prvi dan tekmovanj smo videli v akciji oba slovenska predstavnika. Jošt Zakrajšek je v tekmi kratkega maratona med člani zasedel 13. mesto, Santiago Leban Parada pa je v konkurenci mladincev obstal v kvalifikacijah.

Jošt Zakrajšek, ki že ima kar nekaj izkušenj z največjih tekmovanj v kajakaškem maratonu, je uvodni dan evropskega prvenstva v tej kajakaški disciplini priveslal na končno 13. mesto. V kratkem maratonu, ki je dolg 3.400 metrov in tako kot klasični maraton vsebuje prenose (tek s čolnom po kopnem), je v svoji kvalifikacijski skupini zasedel šesto mesto in si tako zagotovil napredovanje v finale, ki je bil na sporedu popoldne. V odločilni tekmi dneva je v cilj priveslal kot trinajsti.

Santiago Leban Parada Foto: Nina Jelenc Naslov evropskega prvaka v kratkem maratonu med člani si je priveslal Norvežan Eivind Vold, drugi je bil Portugalec Jose Ramalho, tretji pa branilec naslova iz lanskega leta Danec Mads Pedersen.

V mladinski konkurenci kajakašev je nastopil Santiago Leban Parada, a v močni konkurenci tekmovalcev do 18 let z nastopom v kratkem maratonu zaključil že po uvodni kvalifikacijski fazi. V svoji skupini je bil namreč 12., kar pa žal ni zadostovalo za napredovanje v popoldanski finale. Tam si je naslov evropskega prvaka zagotovil Španec David Pazos, drugi je bil Britanec Harry Freeland, tretji pa Portugalec Joao Bento.

Zakrajšek in Leban Parada bosta znova tekmovala v soboto, ko so na sporedu mladinske in članske preizkušnje kajakašev v dolgem kajakaškem maratonu.