Za začetek porazi Slovencev

Na namiznoteniškem turnirju Star Contender v Ljubljani se je začel glavni turnir. Slovenski igralci so ga odprli s šestimi porazi, v prvem krogu so med posameznicami že izpadle Sara Tokić, Lara Opeka in Ana Tofant, poslovile so se tudi dvojice Deni Kožul/Peter Hribar, Katarina Stražar/Lea Paulin in mešana dvojica Aljaž Godec/Ana Tofant.