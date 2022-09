Woojin Jang v petem nizu spet boljši od Jorgića

Vse bolj očitno postaja, da je 26-letni Jang, 28. igralec sveta in v Maskatu sedmi nosilec, zelo neugoden igralec za dve leti mlajšega dobitnika srebrne kolajne z zadnjega evropskega prvenstva v Münchnu.

"Čeprav sem nekako vodil in kontroliral tekmo, je Jang vedno našel rešitev na moje servise in prve žogice. Vendar je bil prvih dveh nizih bolj zbran v končnici, verjetno pa tudi sam nisem v ključnih trenutkih odigral dovolj kakovostno, tako da je imel vedno priložnost za napad. Podobno je bilo potem tudi v petem nizu. Nimamo kaj, življenje gre naprej, pred mano je zdaj konec meseca še ekipo svetovno prvenstvo na Kitajskem, nato pa tekme v nemškem državnem prvenstvu in ligi prvakov," je po porazu z Wangom dejal Jorgić, ki je pred tem na turnirju premagal Francoza Felixa Lebruna in Kitajca Yan Shenga.