Vrtačičeva in Medved triatlonca leta 2022

Tjaša Vrtačič in Jakob Medved sta najboljša slovenska triatlonca letošnjega leta. Na prireditvi v Ljubljani so štiri lovorike odšle v Triatlonski klub Ljubljana; nagrada za izjemne dosežke je šla v roke Ulu Denši, za prizadevno delo pa Mitji Moriju, Ljubljančani pa so dobili še nagrado za klubsko točkovanje.

"Naslov triatlonke leta sem osvojila petič zaporedoma. V moji zbirki so naslovi za leta 2017, 2018, 2020 in 2021. Počaščena sem, da sem bila tudi letos izbrana, saj to potrjuje dobro delo v pretekli sezoni," je dejal Tjaša Vrtačič.

"Za prihajajočo sezono so, tako kot do sedaj, v načrtu večja tekmovanja, kot sta evropsko in svetovno prvenstvo v kategoriji mlajših članic. Želim si stopiti tudi stopničko višje in nastopiti na svetovnem pokalu med elito. Prihajajočo sezono in pripravljalno obdobje že težko pričakujem, saj se bom na treningih pridružila profesionalni ekipi v Španiji," je napovedala.

Jakob Medved je dejal, da je ponosen na osvojen naslov državnega prvaka v olimpik-triatlonu, na osvojitev naslova triatlonskega balkanskega prvaka v kategoriji U23 in nabor točk, ki mu bodo omogočile udeležbo na več tekmah evropskega triatlonskega pokala.

"Vse skupaj pa je zaokrožila nagrada za triatlonca leta. Ta mi daje potrdilo o napredku, kljub močno zmanjšani in prilagojeni količini treninga, zaradi lanskoletne poškodbe, ki mi je po odličnem začetku preprečila tekmovanje v lanski sezoni. V prihajajoči sezoni si želim dobrih nastopov na evropski in svetovni ravni ter se že veselim novih izzivov, tako v triatlonu kot v atletiki," je dejal Medved.