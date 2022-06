Slovenci so na domači tekmi svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah pometli s konkurenco. Kajakaši Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Tim Novak so poskrbeli za trojno zmago.

Slovenska spustaška reprezentanca in organizatorji svetovnega pokala v spustu na divjih vodah na Savinji bi si le težko želeli lepši zaključek tekmovalnega vikenda. V sprintu na divjih vodah so slovenski kajakaši Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Tim Novak poskrbeli za trojno zmago, kajakašica Ana Šteblaj je bila druga, kanuist Blaž Cof pa tretji.

Slovenci so dobro izkoristili domačo progo in poskrbeli za trojno zmago. Po zmagi na petkovem sprintu in naslovu svetovnega prvaka pretekli konec tedna v Franciji je Nejc Žnidarčič zabeležil še eno zmago na Savinji. S temi dosežki je tudi zbral dovolj točk za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Po še enem uspešnem nastopu je povedal: "Proga je zelo kratka, mislim, da najkrajša v svetovnem pokalu, dolga le 30 sekund. Za primerjavo, prejšnji teden na svetovnem prvenstvu je bila dolga minuto in sedemnajst sekund, torej je ta skoraj trikrat krajša. Temu primerni so bili tudi zaostanki. Šest stotink je šlo danes v mojo korist. S tem rezultatom sem zelo zadovoljen."

Tako kot v petek se je na drugo mesto uvrstil Anže Urankar, ki je bil počasnejši za vsega šest stotink: "Zadovoljen sem s svojimi predstavami, mi gre pa precej v nos boja v prvem delu proge, saj mislim, da bi bili rezultati, če te boje ne bi bilo, drugačni. Ampak takšen je šport."

Žnidarčič je zmagal tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Po enkratnem nastopu je bil zelo zadovoljen Tim Novak, ki je z bronom prišel do prvih zmagovalnih stopničk na tekmah svetovnega pokala v karieri: "Domača tekma in prve stopničke v svetovnem pokalu, kaj si lahko želiš lepšega. Zaenkrat sem vesel, ostalo pa moram še premisliti. Finale je vedno svoja tekma, kvalifikacije ne štejejo veliko, vedno je treba dobro oddelati. Tukaj je voda precej mirna in nezahtevna, zato je vsakih deset centimetrov levo ali desno lahko kolajna ali sedmo mesto. Treba se je bilo zbrati in oddirkati, kot znamo."

V finalu je odlično veslal tudi mladinec Tjaš Til Kupsch, ki je bil šesti, medtem ko je Simon Oven finale končal kot 14. V kvalifikacijah je obstal Matija Preskar.

Šteblajeva do drugega mesta z zlomljeno peto

Še druge zmagovalne stopničke v Celju si je priveslala kajakašica Ana Šteblaj, ki je bila tokrat druga. V petek je osvojila bron, zato se je njen trener Maks Frančeškin pošalil, da je res škoda, da se je tekmovalni vikend zaključil že v soboto. Mlada kajakašica je nastopila z zlomljeno peto stopalnico, zato ji je pri zapuščanju čolna moral pomagati trener, v cilj pa so ji prinesli tudi bergle, brez katerih v zadnjih dneh ne gre.

"Danes sem poskušala še izboljšati včerajšnjo vožnjo. Izšlo se je, zelo sem vesela drugega mesta," je povedala Ana.

Ana Šteblaj si je drugo mesto priborila z zlomljeno peto. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Tako kot na prvi sprinterski tekmi na Savinji je tudi tokrat zmagala Francozinja Mathilde Valdemaire, bron pa si je priveslala Italijanka Giulia Formenton. V finalu je veslala še Živa Jančar, ki je bila deseta, medtem ko je poškodovana Nika Ozimc nastope zaključila v kvalifikacijah.

Petkovi zmagi v konkurenci kanuistov je v soboto bron dodal kanuist Blaž Cof, ki je v finalu izboljšal polfinalni čas, a na koncu vseeno moral priznati premoč Francozoma Nicolasu Sauteurju in Charlesu Ferrionu.

"Tole tretje mesto je zame zelo dober rezultat, sploh časovno. Vse gre zelo na tesno. Proga je kratka, in če ti malo ne 'steče', se takoj pozna. Res sem se trudil do konca. Polfinalni čas sem še izboljšal, tako da ne bi mogel iz sebe iztisniti prav veliko več. Tretje mesto je bilo danes zame dovolj," je po tekmi povedal Cof.

V finalu je Slovenija imela še dva predstavnika. Martin Gale je bil sedmi, Nejc Gradišek pa enajsti. V kvalifikacijah je obstal Leon Breznik.

Gradišek in Gale sta veslala tudi v finalu dvojcev, kjer sta bila peta in bila s svojim nastopom kar zadovoljna, čeprav so se jima v zadnjem delu proge prikradle male napake. Vsa tri mesta na zmagovalnem odru so zasedli Francozi. Najboljša sta bila Quentin Dazeur in Stephane Santamaria, druga sta bila Nicolas Sauteur in Ancelin Gourjault, tretja pa Manoel in Tanguy Roussin.

V konkurenci kanuistk in ženskih dvojcev nismo imeli predstavnic. V kanuju so na zmagovalne stopničke stopile Francozinja Elsa Gaubert, Čehinja Marie Nemcova in Slovakinja Katarina Kopunova, medtem ko so v dvojcu prvi mesti zasedle Francozinje Beziat - Gaubert in Valdemaire - Vinet. Tretji sta bili Čehinji Kratochvilova - Strlikova.

Najpomembnejše tekme v spustu na divjih vodah v sezoni 2022 so tako zaključene, v drugem delu sledi še nekaj evropskih pokalov.