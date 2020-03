V ameriški ligi NFL bodo izpeljali nabor, a brez spektakla

Tradicionalni nabor, na katerem predstavniki 32 ekip tekmujejo, kdo bo v svoja moštva privabil potencialno najboljše mlade igralce in z njimi nato sklenil trajne pogodbe ali jih zamenjali za druge igralce, je onstran velike luže vedno velik spektakel, na katerem se drenja medijskih ekip, novinarjev, managerjev, navijačev.

Za prizorišče letošnjega nabora so izbrali najbolj razkošno okolje v igralniški meki Las Vegasu. Vendar pa je vodstvo v ponedeljek sporočilo, da bo nabor zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa minil brez gledalcev in velikega spektakla, množičnih prireditev, namenjenih za najširšo javnost. Nabor bodo vseeno izpeljali, kot so napovedali, z uporabo najbolj domiselnih prijemov, ki jih ponujajo in omogočajo nove tehnologije in tehnološke rešitve.

Oblasti v ameriški zvezni državi Nevada so za zajezitev širjenja okužbe že zaprle nekaj ikoničnih hotelov in kazinojev v Las Vegasu, tako da je bila napoved o odpovedi spektakla, ki spremlja vsakoletni nabor, več kot pričakovana.

Liga NFL je skupaj z združenjem igralcev zaradi izbruha bolezni odpovedala tudi vse dejavnosti in pripravljalne tekme, ki naj bi se začele prihodnji mesec. Prav tako bodo zelo omejili oziroma celo povsem prepovedali prihode igralcev v klube na sestanke z upravami klubov. Gre za igralce, ki v času prestopnega roka iščejo nove klube oziroma se pogajajo za nove pogodbe. Strokovnim štabom klubov pa za analizo zdravstvenega stanja igralcev svetujejo, naj uporabijo njihove obstoječe zdravstvene kartone. Ekipe so tudi pozvali, naj za naslednja dva tedna v klubih odpovejo vse dejavnosti.