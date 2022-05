Mlada Ljubljančanka je med 157 igralkami, ki se bodo potegovale za najvišji nagradni sklad v zgodovini ženskih golfskih turnirjev. Podpis pogodbe med Golfsko zvezo ZDA in podjetjem ProMedica v začetku leta je namreč ženskam prinesel skoraj še enkrat višji nagradni sklad kot prejšnje leto.

Ta se je s 5,5 milijona povečal na okroglih deset milijonov dolarjev, ob tem, da so organizatorji obljubili, da se bo do leta 2026 postopoma zvišal na 12 milijonov dolarjev.

To je še vedno manj kot pri moških, ki imajo v letošnjem koledarju sedem turnirjev z več kot 12 milijoni dolarjev nagradnega sklada. Moški US Open ima 12,5 milijona, prvenstvo PGA 12 milijonov, The Masters in The Open 11,5, rekorder pa je turnir The Players z okroglimi 20 milijoni dolarjev nagradnega sklada.

Zmagovalka US Opna bo bogatejša za 1,8 milijona dolarjev, drugouvrščena bo prejela polovico te vsote, finančno pa bodo nagrajene tudi igralke, ki se ne bodo uvrstile v rez. V finalnem delu oziroma zadnje dva dni bo nastopilo le najboljših 60 igralk, oziroma tiste, ki si delijo 60. mesto, preostale pa bodo za uteho prejele po 8000 dolarjev.

46. mesto

Babnikova je ta teden na 46. mestu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pia Babnik je v ZDA odpotovala prejšnji teden in se od sobote pripravlja na svoj največji turnir v karieri. Tretje mesto, ki ga je aprila osvojila na Chevron Championshipu v Kaliforniji z nagradnim skladom pet milijonov dolarjev, jo je izstrelil med zvezdnice tega športa, predvsem pa po lestvici Rolex, ki rangira najboljše poklicne igralke golfa.

Babnikova je ta teden na 46. mestu - pravico nastopa na US Opnu ima prvih 70 igralk, najvišje pa je bila na 43. Za primerjavo, Ana Belac je 278., Katja Pogačar, ki se je minuli konec tedna izkazala z 29. mestom na evropski turneji v Belgiji, pa je 782.

Čeprav Babnikova v ameriških medijih še nima statusa zvezdnice kot na primer sestri Korda, Lexi Thompson, Lydia Ko ali druge, se tekmice že zavedajo, da je 18-letna Ljubljančanka naslednja velika stvar, ki se bo zgodila svetovnemu golfu.

Ko se je Babnikova v nedeljo prijavila za ponedeljkovo trening-rundo, je bila v okvirčku treh igralk sama le nekaj minut. Takoj ko so to opazile druge igralke, so odhitele do prostora za prijave in skušale dobiti mesto v njeni skupini. Uspelo je Japonki Yuki Saso, lanski zmagovalki US Opna, in Nemki Sophii Popovi, zmagovalki Opna 2020.

"Organizatorji po tradiciji ne želijo dobrih rezultatov, zato na vse načine otežijo igrišče. Tokrat bodo predvsem zelo zahtevne zelenice oziroma postavitve zastavic." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Organizatorji po tradiciji ne želijo dobrih rezultatov, zato na vse načine otežijo igrišče"

Kljub pozornosti, ki jo je deležna, Babnikova ostaja skromna in zbrana na svojo igro. "US Open od nekdaj velja za najtežjega od vseh majorjev. Organizatorji po tradiciji ne želijo dobrih rezultatov, zato na vse načine otežijo igrišče. Tokrat bodo predvsem zelo zahtevne zelenice oziroma postavitve zastavic," je povedala Babnikova.

"Zato bodo zelo pomembni začetni udarci. Ključno bo zadeti ledine in imeti dobro izhodišče za napad na zelenice. Če se bom držala svojega načrta, lahko posežem visoko, saj sem s prvimi udarci med najdaljšimi. Seveda bo prvi cilj uvrstitev v rez, od tu naprej pa je vse mogoče, vključno s prvim mestom," je dodala slovenska golfistka.

Za razliko od moških, ki imajo štiri majorje, je teh pri ženskah pet. Naslednji je prvenstvo KPMG konec junija v Marylandu, na katerega Babnikova še ni uvrščena, temveč je na čakalni listi, nato pa sledijo prvenstvo Amundi Evian konec julija v Franciji ter AIG British Open avgusta na Škotskem.