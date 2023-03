Tretji naslov za Denija Kožula in drugi za Ano Tofant

Jorgić ima klubske obveznosti, v petek, 31. marca, ga s Saarbrücknom čaka prva finalna tekma lige prvakov proti Borussii Düsseldorf, zato ga ni bilo. Prav tako ne Bojana Tokića, sicer pa so se na Rakeku zbrali preostali najboljši slovenski namiznoteniški igralci.

V finalnem obračunu dveh Logatčanov se je zmage veselil devet let starejši Kožul, ki pa se je moral zelo potruditi, da je strl odpor Podobnika. Drugi niz je celo pripadel mlajšemu tekmecu, ki je v petem vodil že z 10:8 in imel nato še tri zaključne žogice, toda izkušnje in znanje so bili na strani Kožula.

"Po sobotnem presenetljivem porazu Cvetka (Tilen, lanski finalist, op. STA) in Hribarja (Petra, branilca naslova, op. STA) je bil potem žreb odprt, tako da so se mladi med sabo bojevali. Miha je igral zelo dobro, ima potencial, tako da sem vesel tudi zanj, da je prišel do finala. Jaz sem svoje delo opravil, kot je treba, in sem zadovoljen," je po svojem tretjem naslovu državnega prvaka dejal Kožul.

Ana Tofant je slovenska prvakinja. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Veliko težjo pot do svojega drugega naslova državne prvakinje je imela Tofant, ki je v osmini finala s 4:1 premagala Blažko Harkai (Kema-Murexin), že v četrtfinalu pa se je pomerila s klubsko soigralko, branilko naslova Katarino Stražar. V napetem obračunu se je zmage s 4:2 veselila Tofant, ki je na še hujšo oviro naletela v polfinalu, v katerem se je pomerila s Saro Tokić (Letrika), ki je lani igrala v finalu. Njo je premagala s 4:3.

V finalu je Novak potrdila dobro formo, čeprav je Tofant povedla s 3:0 v nizih, vendar se ji je Ljubljančanka približala le na niz zaostanka, v šestem pa je Mengšanka le strla njen odpor.

V moških dvojicah sta naslov državnega prvaka branila Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel (oba ŠD SU), ki sta bila na dobri poti, da ga ubranita. Novomeščana sta se v finalu pomerila z Aljažem Godcem in Miho Podobnikom, ki sta v finalu prišla do svojega prvega članskega naslova prišla po zmagi s 3:1.

Sara Tokić in Ana Tofant, ki sta se v posamični konkurenci pomerili v polfinalu, sta v ženskih dvojicah po lanskem drugem mestu le prišli do naslova državnih prvakinj.

Tudi v mešanih dvojicah sta naslov osvojila nova igralca; zmagala sta Damjan Zelko in Tjaša Novak (Kema-Murexin/Kajuh-Slovan).

