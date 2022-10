Teja Belak kljub padcu do srebrne kolajne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za izkušeno Belakovo je bil nastop na Madžarskem prvi po poškodbi noge med nastopom na EP. Po vrnitvi iz Münchna je morala prisilno počivati tri tedne, nato pa je še dva tedna trenirala z bolečinami v gležnju.

V petkovih kvalifikacijah je za predstavo na preskoku prejela drugo oceno, vendar prvega, težjega skoka, pri katerem se je na prvenstvu stare celine poškodovala, ni izpeljala z obratom.

V današnjem finalu pa je prebila led, naredila težjo različico skoka z izhodiščem 15 točk, vendar pri pristanku padla.

Drugi skok je nato naredila zelo lepo, kljub padcu pri prvem pa je bilo povprečje obeh dovolj za drugo mesto in novo kolajno v bogato zbirko več kot 30 odličij s svetovnih pokalov.

V finalu premagala strah

"Po grdem padcu na evropskem prvenstvu, ko sem se povsem izgubila, sem imela velike težave s težjim, prvim skokom. Nikakor si nisem zaupala. Tudi v petek v kvalifikacijah skoka nisem izvedla obrata. Tokrat v finalu sem premagala strah in skok mi je končno uspel, vendar sem se pri pristanku usedla. Nič zato, že na drugi tekmi v Mersinu bo moj cilj, da obstanem na nogah," je iz Sombotela sporočila Belakova.

Osemindvajsetletna telovadka je bila kljub padcu po tekmi vesela, da je naredila takšen skok, kot je treba. "Rezultat je vseeno lep. Vesela sem, da sem šla na to tekmo. Enkrat je bilo treba prebiti led in zdaj mi bo že v Turčiji prihodnji teden lažje. Ta dva svetovna pokala sta tako in tako zgolj pripravljalna za svetovno prvenstvo v Liverpoolu," je še povedala Ljubljančanka.

Poleg Belakove je v Sombotelu v članski konkurenci svetovnega pokala prvič v karieri nastopil tudi 18-letni Anže Hribar. Mladi telovadec je v petkovih kvalifikacijah parterja zasedel 14. mesto.

