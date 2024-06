Lea Novak do najboljše posamične uvrstitve kariere

Na drugi postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v nedeljo opravili še s tekmama kajakaškega krosa. Lea Novak je prišla do uspeha kariere v posamični članski konkurenci. Osvojila je osmo mesto. Žiga Lin Hočevar je bil 23.

Lea Novak je bila zelo blizu uspehu in osvojitvi olimpijske kvote v ženskem kajakaškem krosu. V Pragi je namreč potekala zadnja kvalifikacijska tekma v tej disciplini, kjer so bile na voljo še po tri kvote za države tako v ženski kot moški konkurenci. Ljubljančanka se je borila s tekmicami in se prebila do malega finala, kjer pa je bila nato četrta, tako da je na Vltavi zasedla končno osmo mesto. To je zanjo najboljša posamična uvrstitev v članski konkurenci na največjih mednarodnih tekmovanjih.

"To je moj prvi nastop na svetovnem pokalu v kajakaškem krosu. Zelo sem zadovoljna z uvrstitvijo. Iskreno, nisem pričakovala, da lahko pridem do tu, kamor sem prišla. Posamične kvalifikacijske vožnje na čas sem opravila korektno, današnja prva kvalifikacijska vožnja pa me je malo iztirila. Imela sem slabšo odločitev in posledično se nisem direktno uvrstila v osmino finala. Po repasažu, kjer sem videla, da sem vendarle lahko konkurenčna, pa sem tudi s pomočjo trenerjevih besed naredila mentalni preklop in se začela v čolnu dobro počutiti," je povedala Lea Novak.

Lea Novak in Naja Pinterič na štartu. Foto: Nina Jelenc

V izločilnih bojih kajakašic smo spremljali tudi mlado Najo Pinterič. V prvem krogu je dosegla najboljši čas skupine, nato pa v osmini finala v cilj prišla kot četrta in obstala v tej fazi tekmovanja. Skupno je dosegla 26. rezultat tekmovanja. V velikem finalu se je zmage veselila Francozinja Angele Hug, druga je bila Avstralka Noemie Fox, tretja pa Britanka Nikita Setchell.

Hočevar obstal v osmini finala

Žiga Lin Hočevar Foto: Nina Jelenc V moški konkurenci je nastopal Žiga Lin Hočevar, ki je bil v prvem krogu tekmovanja v skupini tretji ter tako nastopil še v repasažu. Tu je z dobro taktično potezo v cilj prišel kot prvi in se zanesljivo uvrstil v osmino finala. V tej fazi je v izjemno napeti tekmi zasedel tretje mesto, fotofiniš je pokazal, da je drugo mesto in napredovanje pripadlo Slovaku Martinu Halčinu. Na koncu je bil 23. V finalu kajakašev je bil najboljši Španec Manuel Ochoa, za njim sta se zvrstila Nemec Tillmann Roeller ter Francoz Boris Neveu.

Po nastopu je Hočevar povedal: "Šlo je zelo na milimetre, za las. Danes je zmanjkalo zelo malo, da bi se uvrstil v četrtfinale. Že v repasažu sem imel zelo zahtevno skupino, sedaj spet. Vem, da oba, ki sta šla naprej, tako Halčin kot Neveu lahko prideta zelo visoko, tudi osvojita kvoti. Opazil sem velik napredek, ki sem ga naredil v krosu, vendar pa bo očitno še treba delati. Danes se je žal izmuznilo."

Žiga Lin Hočevar je osvojil 23. mesto. Foto: Nina Jelenc

Slalomiste na divjih vodah že prihodnji konec tedna čaka tretja postaja v seriji tekem za svetovni pokal, in sicer Krakov. Tekmovanja na Poljskem bodo potekala med četrtkom in nedeljo.