Stroški so previsoki

Avstralska zvezna država Viktorija se je umaknila kot gostiteljica iger Commonwealtha leta 2026. Kot danes poročajo agencije, se je za to potezo odločila, ker so stroški dogodka presegli prvotne ocene za približno pet milijard avstralskih dolarjev (3 milijarde evrov).

Premier te zvezne države Daniel Andrews je pred mediji v Melbournu dejal, da ni pripravljen za "12-dnevni športni dogodek" porabiti do sedem milijard dolarjev (4,25 milijarde evrov).

"Ko so se lani na nas obrnili iz iger Commonwealtha in potrebovali nekoga, ki bi posredoval pri organizaciji iger leta 2026, smo kot država z veseljem pomagali, a seveda ne za vsako ceno. V tej službi sem sprejel že veliko težkih odločitev, vendar ta ni ena izmed njih," je poudaril Andrews.

Kot je dodal, je cena organizacije enostavno previsoka.

Prvotni proračun za igre je bil ocenjen na približno 2,6 milijarde dolarjev (1,58 milijarde evrov), vendar se je zdaj ta ocena skoraj potrojila.

Vlada viktorijanske zvezne države bo namesto tega denar, predviden v proračunu za igre Commonwealtha, porabila za izboljšanje športnih kompleksov in stanovanj.

Na odločitev avstralske zvezne države Viktorija, da se umakne kot gostiteljica leta 2026, so se odzvali tudi iz zveze iger Commonwealtha. Potezo so označili kot "veliko razočaranje" in dejali, da preučujejo svoje možnosti.

"Ostajamo zavezani iskanju rešitve za igre leta 2026, ki je v najboljšem interesu naših športnikov in širšega športnega gibanja Commonwealtha," so zapisali v izjavi za javnost.