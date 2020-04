Strelci že končali svetovni pokal

Strelska sezona bo zaradi epidemije novega koronavirusa močno okrnjena. Mednarodna zveza (ISSF) je odpovedala tudi zadnje tekme svetovnega pokala z malokalibrsko puško in pištolo v New Delhiju, Münchnu in Bakuju, kar pomeni, da se je svetovni pokal končal. Že pred tem so odpovedali tudi aprilsko generalko za olimpijske igre v Tokiu.