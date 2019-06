Strah pred trenerjem in brca v ta zadnjo

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Poznavalci kajaka in kanuja na divjih vodah menijo, da bi bil Niko Testen lahko naslednik našega Petra Kauzerja. Ima izjemen občutek za vodo in lahko bi se razvil v vrhunskega tekmovalca. Da se njegova športna kariera vzpenja, kaže dejstvo, da je lani, ko je bil prvič v članski reprezentanci, na tekmi svetovnega pokala zasedel deveto mesto.

"Že lani sem naredil dovolj velik napredek, ko sem se uvrstil v člansko reprezentanco. Letos sem se nekako ustalil in že vem, kaj me čaka na vseh največjih tekmah. Lani je bilo vse novo, letos pa se počutim že bolj suverenega. Mislim, da je bilo deveto mesto tisti preskok. Tam sem prvič pokazal vse, kar znam. Iz tega rezultata sem skozi zimo dobival motivacijo in gradil naprej."

Razmišljal, da bi nehal, a si je k sreči premislil Foto: Sportida

A pri 22-letnem kajakašu, ki je leta 2015 postal mladinski evropski prvak, ni šlo vse gladko. Še pred kratkim je razmišljal, da bi veselo postavil v kot. In kaj je bil razlog, da bi se skoraj odločil za to potezo?

"Prvo leto sem bil v Ljubljani na študiju. Vse je bilo novo. Težko je bilo trenirati in usklajevati študij. Posledično zaradi tega nisem prišel v reprezentanco. Kar na enkrat ni bilo nič od poletja, saj nisem imel nobenih tekem. Pravzaprav sem bil že na meji, da bi nehal. Oče me je vprašal, če sploh še mislim veslati. Takrat sem začel razmišljati in ugotovil, da si življenja brez kajaka ne znam predstavljati in koliko mi kajak pomeni. Potreboval sem brco v ta zadnjo (smeh, op. p.). Od takrat naprej mi je vse trpljenje na treningih postalo užitek. To rad delam in vem, zakaj to delam."

Pred dvema letoma je v njegov svet vstopil Borut

Veliko vlogo pri njegovi karieri sta odigrala njegov stric in uspešen trener Dejan Testen ter njegov oče. Ona dva sta bila pravzaprav krivca, da je vzljubil vodo in kajak na divjih vodah. Pred dvema letoma je v njegov svet vstopil Borut Javornik, njegov današnji trener, s katerim sta se zelo dobro ujela.

"Na začetku me je bilo malo strah. Do Boruta Javornika sem imel zmeraj veliko spoštovanje. Ko sem ga videl, kako me gleda z brega, sem se spraševal, kaj si misli o meni. Pozneje, ko sem videl, kako razmišlja, sva se odlično ujela. Še danes imam do njega res veliko spoštovanje."

Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen so bili na EP v Pauju v ekipni vožnji srebrni. Foto: Nina Jelenc

Zdaj bo samo še užitek na vodi

Niko se je v nedeljski polfinale uvrstil šele po drugi kvalifikacijski vožnji, ki so zanj bolj stresne kot polfinalne ali finalne vožnje. "Pravzaprav sem bolj nemirno spal pred kvalifikacijami, ker je tam res velik boj. Hitro se ti lahko zalomi in potem nimaš niti možnosti, da bi se boril za finale. Zdaj, ko sem v polfinalu, sem sproščen in je le še zabava na vodi. Dal bom vse od sebe in poskušal biti čim hitrejši," nam je še na koncu pogovora zaupal kajakaš iz Gorenjega Loga.