Domen Molj na SI do bronastega odličja

"Zadovoljen sem z današnjim dnem. Sredozemske igre so v naši panogi zelo pomembno tekmovanje. Tu so bili tekmovalci z vrha svetovne olimpijske lestvice. Španec Yunta je denimo lani nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu, poznale so se njegove izkušnje na koncu borbe in čvrstost," je ocenil Molj.

Njegov tekmec v polfinalu je bil veliko višji. "Skušal sem se mu približati na svojo razdaljo in tedaj izkoristiti to za svoje točke ter se na tej poti izognem položaju, da jih ne dobi tekmec. Bil sem blizu atraktivnim točkam nekajkrat iz obrata, a nekajkrat tudi daleč. Ampak glede na vse sem zadovoljen," je dodal Molj.

V prvem krogu je bil kot nosilec prost, v četrtfinalu pa je s 27:11 premagal Egipčana Mostafa Mansourja. Slednjemu so morali slabo minuto in pol pred koncem prve runde nuditi zdravniško pomoč.

Po daljšem premoru se je boj nadaljeval in bil nekaj časa izenačen, po izidu 7:7 pa je Molj hitro nabiral točke in povedel z 21:7. S tem je bil dvoboj skorajda odločen, Slovenec si le ni smel privoščiti večje napake in je držal tekmeca na razdalji do končnega uspeha.

"Prva polovica leta je bila zelo naporna, na velikih in težkih tekmah sem osvajal tudi medalje. Zdaj potrebujem nekaj časa premora za počitek. Potem pa sledijo priprave in člansko SP ter in EP do 21 let," je še dodal slovenski borec.

Slovenske plavalke Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Tjaša Pintar so na 4 X 100 m mešano osvojile peto mesto s slovenskim rekordom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenske plavalke z rekordom pete

Slovenske plavalke Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Tjaša Pintar so na 4 X 100 m mešano osvojile peto mesto s slovenskim rekordom (4:08,51).

V uvodni disciplini predzadnjega dne plavalnega sporeda SI, ki prvič ni prinesel odličja v slovenski tabor, je bila Tara Vovk na 50 m prsno peta (31,75), sedma pa Tjaša Pintar (32,11).

Sašo Boškan, Peter John Stevens, Anže Ferš Eržen in Primož Šenica Pavletič so bili na 4 X 100 m mešano sedmi (3:41,39).

Plavalke so v štafeti popravile slovenski rekord (4:09,78), ki so ga Janja Šegel, Tjaša Vozel, Katja Fain in Neža Klančar plavale 23. maja lani v Budimpešti.

Večina ostalih slovenskih tekmovalcev je že končala s tekmovanji na SI. V torek bodo še zadnji plavalni nastopi pred sredinim slovesnim zaprtjem 19. sredozemskih iger.