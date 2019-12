Spremembe: novozelandski hulki imajo novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz novozelandske ragbi zveze so sporočili, da bo dozdajšnji pomočnik trenerja Ian Foster postal glavni trener slovite novozelandske reprezentance v ragbiju. 54-letni Foster, ki je pri All Blacks osem let opravljal vlogo pomočnika Steva Hansena, bo novo vlogo prevzel leta 2020.