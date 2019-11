Šport, kjer se vedno začne z leseno palico #video

Olimpijsko dvigovanje uteži je šport, ki v Sloveniji ni najbolj prepoznaven. Čeprav se v tem športu trenira težka atletika, to ne pomeni teže v kilogramih, ampak to, da se je tega športa težko naučiti. Gre namreč za tehnično in ritmično precej zahteven šport.

Ta šport je primeren za vse generacije. Torej tako za otroke, starejše kot starostnike. "Za otroke je dober, ker razvija njihovo telo, pomaga pri gibalnih sposobnostih in pri fizični moči. Starejši bodo imeli usklajeno mišično telo, če pogledamo stare ljudi, pa ta šport zavira tudi osteoporozo," je uvodoma povedal Martin Janžekovič z Inštituta za težko atletiko.

Primeren tudi za druge športnike

Dvigovanje uteži naj bi bilo primerno tudi za športnike, ki se ukvarjajo z drugimi športi. "Del treniranja dvigovanja uteži je tudi odriv, ker je eksplozivnost osnova tega športa. Pri vseh športih, kjer nam prav prideta dober odriv in dobra eksplozivnost, lahko zaradi tega športa napredujemo."

Da osvojimo tehniko tega športa, potrebujemo pol leta ali več

Ljudje se pri dvigovanju uteži najbolj bojijo teže, ki naj bi jo dvigovali, kar je ena od večjih zmot pri tem športu. To poudarja tudi naš sogovornik. "Tehnično in ritmično je to eden najzahtevnejših športov. To, da se naučimo osnov dvigovanja, nam vzame kar veliko časa. Nekje do pol leta, če ne celo več. Teža pride na vrsto šele pozneje, ko se zares naučimo dvigovati uteži."

"Začnemo vedno z leseno palico, po domače s 'štilom' metle. Vedno se začne tukaj. In ko to osvojimo, gremo počasi na 10, 15, 20 kilogramov … Morda tudi naprej. Odvisno od želje in sposobnosti," je še povedal Janžekovič, ki se je več kot tri leta izobraževal na Kitajskem, danes pa poučuje kitajsko metodo olimpijskega dvigovanja uteži.