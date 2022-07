Španci tretjič svetovni prvaki v vaterpolu

V madžarski Budimpešti se je končalo svetovno prvenstvo v vodnih športih. Za konec se je zlate kolajne v vaterpolu veselila Španija, ki je po ogorčenem boju premagala Italijo s 15:14. Tretje mesto je pripadlo Grčiji. V skokih v vodo pa so do zgodovinskega dosežka prišli Kitajci, ki so osvojili vse zlate kolajne.

Španski vaterpolisti so tretjič v zgodovini osvojili zlato kolajno. To jim je uspelo še v letih 1998 in 2001. Skupaj je to zanje osma kolajna (4 srebrne, 1 bronasta). V finalu so s 15:14 ugnali Italijo, odločili pa so kazenski streli. Po rednem delu je bil izid izenačen na 9:9, po dodatnih strelih pa so bili Španci boljši za gol. Za Italijo je bila to prav tako osma kolajna, od tega tretja srebrna. Vseeno ostajajo na vrhu po osvojenih zlatih kolajnah (4).

V boju za bron je Grčija premagala Hrvaško z 9:7 in se veselila tretje bronaste kolajne. Hrvati ostajajo pri dveh zlatih, eni srebrni in štirih bronastih odličjih.

Kitajci nepremagljivi z deske

Zlato medaljo je osvojil tudi Yang Jian. Foto: Guliverimage Kitajci in Kitajke so tudi zadnji dan potrdili prevlado v skokih v vodo, ki traja že vrsto let. Na prvenstvu na Madžarskem so se podpisali pod vseh 13 zlatih kolajn. Za konec je to uspelo še Yangu Jianu z desetmetrskega stolpa.

Podoben dosežek z vsemi osvojenimi zlatimi kolajnami je Kitajcem uspel že leta 2011 (11 zlatih kolajn), leta 1982 pa so Američani osvojili vse štiri zlate kolajne.

Skupno so Združene države Amerike kljub kitajski prevladi v skokih ostale na prvem mestu po žlahtnosti odličij v Budimpešti. Osvojili so 18 zlatih, 14 srebrnih in 17 bronastih, največ po zaslugi plavalnega dela tekmovanja, ki se je zaključil prejšnjo soboto. Tam so se podpisali pod 17 zlatih, 12 srebrnih in 16 bronastih kolajn.

Kitajci so na koncu prav tako zbrali 18 zlatih odličij, ob tem pa vknjižili še dve srebrni in osem bronastih. Med dobitnike kolajn se je med 17. junijem in 3. julijem vpisalo 23 reprezentanc.

Slovenska odprava se iz Budimpešte vrača brez kolajne, najboljšo uvrstitev pa je zabeležila Špela Perše v daljinskem plavanju, ko je bila na deset km 11.