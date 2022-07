Slovenski ekipi z visokima zmagama začeli šahovsko olimpijado

V prvem krogu šahovske olimpijade, ki se je začela v indijskem Čenaju, sta slovenski reprezentanci zabeležili visoki zmagi, skupaj sta v osmih partijah izgubili le pol točke. Slovenski šahisti, 41. nosilci, so s 3,5:0,5 premagali Somalijo, ki je šele 134. ekipa turnirja, Slovenke, 26. nosilke, so 106. ekipo s Haitija nadigrale s 4:0.

Slovenski šahisti so imeli 400 do 500 točk višje ratinge od afriških tekmecev. Le Matej Šebenik, ki je na prvi deski vodil črne figure, je oddal pol točke Abdirahmanu Omarju Sheikhu. Na drugi je Jure Borišek zmagal s prednostjo začetne poteze, slavila sta tudi Boris Markoja in Vid Dobrovoljc na četrti deski.

Petsto in šesto ratinških točk prednosti pred tekmicami so imele slovenske igralke. Na prvi deski tako ni igrala najboljša Laura Unuk, ampak Zala Urh, ta je zmagala, celo točko so osvojile tudi Lara Janželj, Teja Vidic in Monika Rozman.

Štiriinštirideseta šahovska olimpijada po štirih letih premora prvič doslej poteka v Indiji, eni izmed šahovskih velesil. Potekala bo 11 krogov do 9. avgusta, nastopa pa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc. Na turnirju ni Kitajske in Rusije.

Prvi nosilci so šahisti ZDA pred Indijo in Norveško ter Indijke pred Ukrajinkami in Gruzijkami. Za Norveško nastopa tudi svetovni prvak in najboljši šahist zadnjega obdobja Magnus Carlsen.

Obenem bodo med olimpijado tudi volitve v Mednarodni šahovski zvezi (Fide), kjer se za mesto predsednika potegujejo štirje kandidati. Glavni favorit je zdajšnji predsednik, Rus Arkadij Dvorkovič, kandidati pa so še Ukrajinca Andrij Barišpolec in Inalbek Čeripov ter Francoz Bachar Kouatly.

Fide je februarja letos zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino prvenstvo odvzela Rusiji in ga tako gosti Indija. Pred tem je bila zadnja olimpijada oktobra 2018 v Batumiju v Gruziji. Slovenke so zasedle končno 31., Slovenci pa 32. mesto. V ženski kategoriji je prvo mesto pripadlo ekipi Kitajske, za njo pa sta se uvrstili Ukrajina in Gruzija. V odprti konkurenci je prav tako slavila Kitajska pred ZDA in Rusijo.

