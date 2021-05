Diši po zlatu: slovenske strelke na EP za zlato z Rusinjami

Slovenska ženska strelska reprezentanca z zračno puško v postavi Žive Dvoršak, Urške Kuharič in Klavdije Jerovšek se je prebila v veliki finale evropskega prvenstva z zračnim malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Osijeku. V finalu, ki se bo začel ob 16.30, se bodo pomerile z Rusinjami.

Slovenske strelke so že na ponedeljkovi ekipni tekmi zadele 1.881,2 kroga in za 0,2 kroga izboljšale državni rekord, ki so ga lani v isti postavi postavile v Rušah, v konkurenci 21 reprezentanc pa so zasedle drugo mesto.

V današnjem "drugem polčasu" ekipne tekme - na njej je nastopilo osem najboljših reprezentanc po prvem dnevu tekmovanja - so zadele 623,2 kroga in znova zasedle drugo mesto za Rusinjami (629,1 kroga).

V današnjih dveh serijah po deset strelov je bila najboljša Kuharičeva, ki je zadela 209,5, Dvoršakova je dodala 207,7, Jerovškova pa 206,0 kroga.

Za bronasto kolajno se bodo pomerile strelke iz Romunije in Norveške.