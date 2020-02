Slovenske badmintonistke nemočne proti Turkinjam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Badmintonska zveza Slovenije /Badminton Association of Slovenia

Slovenke so izgubile s Turčijo.

Potem ko je slovenski moški reprezentanci v dopoldanskem sporedu prvenstva uspelo premagati Portugalce (3:2), so bila dekleta nemočna proti favorizirani turški reprezentanci.

Najprej je Petra Polanc v dveh nizih izgubila proti Neslihan Yigit z 10:21, 12:21, v drugem posamičnem dvoboju pa je bila Kaja Stanković še najbližje presenečenju proti Aliye Demirbag. Izgubila je z 19:21, 18:21. V zadnjem posamičnem obračunu je morala Nina Kotar priznati premoč Özge Bayrak s 14:21, 7:21.

Med dvojicami sta najprej Nika Arih in Lia Šalehar izgubili proti navezi Bengisu Ercetin/Nazlican Inci s 17:21, 10:21, v zadnjem obračunu dneva pa sta združili moči Petra Polanc in Kaja Stanković ter izgubili proti Zehri Erdem in Ilaydi Nur Ozelgul z 10:21, 12:21.

Zadnji dan predtekmovanja, v četrtek, se bosta tako moška kot ženska reprezentanca, ki možnosti za napredovanje iz skupine nimata več, pomerili še s finsko izbrano vrsto.

V petkov četrtfinale se bodo pri moških uvrstili le zmagovalci osmih skupin, pri ženskah pa zmagovalke sedmih skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca.

