Rekordna udeležba na blejski veslaški regati

V časih Iztoka Čopa, Luke Špika in drugih slovenskih veslaških šampionov je bila mednarodna veslaška regata na Bledu pred desetletjem in več eden večjih športnih dogodkov. A svoj pomen tekmovanje očitno ohranja, saj so prireditelji sporočili, da bo udeležba na letošnji 65. regati rekordna.

Za tekmovanje konec tedna je prijavljenih rekordnih 589 tekmovalcev iz 90 reprezentanc oziroma klubov iz 14 držav. Regata, na kateri se bo zvrstilo kar 576 čolnov na 205 tekmah v treh dneh, bo sicer izvedena po strogem covid-19 protokolu, zaradi česar bo od petka do nedelje zaprta tudi sprehajalna pot med Veliko in Malo Zako ter skozi veslaški center.

Za nastop je prijavljenih skoraj 600 tekmovalcev. Foto: Vid Ponikvar

Regate se v velikem številu udeležujejo tudi slovenski tekmovalci, med njimi vsi kandidati za državno reprezentanco v kategorijah mladincev, članov in mlajših članov do 23 let, za katere je to zadnje sito pred določitvijo reprezentančnih posadk za svetovna in evropska prvenstva.

Tako bo nastopil tudi Rajko Hrvat, ki je pred tednom dni osvojil bronasto medaljo v lahkem enojcu na svetovnem pokalu v Sabaudii.