Pia Babnik in Katja Pogačar skupaj na turnirju evropske serije v Avstraliji

Pia Babnik, ki si je karto za nastope na evropski turneji priigrala kot ena najboljših amaterskih igralk na svetu, bo daleč najmlajša udeleženka turnirja. Zanjo bo to prvi nastop med profesionalkami in drugi na evropski turneji, potem ko je lani kot povabljenka zaigrala na turnirju v Pragi in bila po treh odigranih rundah na veliko presenečenje vseh v igri za zmago. Zadnji dan je nato nekoliko popustila in turnir končala na 31. mestu ter prejela prve točke za svetovno lestvico.

Babnikova se zelo veseli premiernega nastopa med najboljšimi igralkami na svetu. "To so bile od nekdaj moje sanje. Z nestrpnostjo čakam prve turnirje, a se hkrati zavedam, da ne smem imeti previsokih pričakovanj. Pred mano je še dolga pot," je za STA povedala mlada slovenska igralka, ki je golf začela igrati pri treh letih, pri šestih pa je prvič postala državna prvakinja.

Trener je njen oče Aleš Babnik, ki hčerko spremlja na turnirju tudi kot nosač palic. "Pia zagotovo potrebuje izkušnje in čas, da dozori kot profesionalna igralka, vendar pa lahko zdaj nastopi povsem sproščeno, saj nihče od nje ne pričakuje vrhunskih predstav. Cilj je dosegla že z uvrstitvijo na evropsko turnejo," dodaja Aleš Babnik.

Pia Babnik

Tako kot Katja Pogačar je tudi Babnikova kandidatka za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Po izračunih njenega tabora za to potrebuje sedem točk za računalniško lestvico, ali poenostavljeno, nekaj uvrstitev med prvih deset na prihajajočih turnirjih.

Načrt je, da do konca junija, ko bo glede na lestvico znanih šestdeset udeleženk olimpijskega turnirja, odigra enajst turnirjev Let (Ladies European Tour). Po Bonvillu bo še en teden ostala v Avstraliji, nato jo sredi marca čaka nastop na milijon dolarjev vrednem turnirju v Savdski Arabiji, preostale pa bo odigrala v Evropi.

Katja Pogačar je medtem v Avstraliji v začetku februarja nastopila na dveh turnirjih, a na obeh zgrešila rez, se pravi uvrstitev po dveh dneh v zgornjo polovico nastopajočih, ki nadaljujejo turnir še dva dni in ki so upravičeni do denarnih nagrad. Na lestvici za olimpijske igre je trenutno na 60. mestu, zadnjem, ki še zagotavlja pot na Japonsko.