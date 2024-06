Pia Babnik deseta v Švici

Slovenska golfistka Pia Babnik je na odprtem turnirju Švice v Risch-Rotkreuzu v bližini Luzerna, ki spada v evropsko serijo LET, zasedla deseto mesto. Za zmagovalko Britanko Alice Hewson je zaostala za pet udarcev.

Dvajsetletna Ljubljančanka je prvi in tretji dan tekmovanja porabila po 68 udarcev, v soboto pa je drugi dan končala z 71 oziroma s parom igrišča. To je bilo dovolj za šest udarcev pod parom in deljenje končnega desetega mesta.

To je Ljubljančanki, ki na svetovni lestvici Rolex zaseda 336. mesto, prineslo novih 5800 evrov. Skupni denarni sklad je znašal 300.000 evrov. Babnik je v zadnjem mesecu dni v nizu dobrih uvrstitev. Vselej je končala med najboljšimi 30. Tudi na OP ZDA, kjer je bila v začetku junija 29. Od takrat je bila v Italiji šesta, na Češkem osma in danes deseta.

V Švici je nastopila še ena Slovenka Katja Pogačar, a s šestimi udarci nad parom tekmovanje končala po drugem dnevu na 83. mestu. V boju za zmago je Alice Hewson po dodatnih luknjah ugnala Indijko Tveso Malik (obe -11), tretje mesto pa sta si razdelili Irka Lauren Walsh in Španka Fatima Fernandez Cano (obe -10).

Ali bo Babnik nastopila naslednji konec tedna na ekipnem tekmovanju v Londonu z denarnim skladom 933.000 evrov, bo odvisno od morebitnih odpovedi. Trenutno je prijavljena kot deveta rezerva.

Rezerva je Babnik tudi za olimpijski turnir v Parizu. Tam lahko nastopi 60 igralk ponacionalnih kvotah. Slovenija ima sicer pravico nastopa z dvema tekmovalkama, a je bila Babnik na svetovni lestvici ob koncu kvalifikacijskega obdobja ta teden nekoliko prenizko na lestvici. Trenutno je druga rezerva. Na turnirju v Parizu bo od Slovenk nastopila Ana Belac.