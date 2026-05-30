Anže Peharc brez finala v Madridu

Slovenski plezalec Anže Peharc je obstal v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju. V španski prestolnici je zasedel 17. mesto, pred tem je imel 11. dosežek kvalifikacij.

Anže Peharc je preplezal tretji balvan, skupaj pa zbral 44,3 točke. Najboljši je bil Američan Colin Duffy (84,6).

V kvalifikacijah je nastopil tudi Gorazd Jurekovič, ki je zasedel 39. mesto. Edina slovenska predstavnica v ženski konkurenci je bila Lina Funa, ki je osvojila 35. mesto. Že v petek je žensko tekmo dobila Britanka Erin McNeice, ki je edina dosegla vrh na vseh štirih balvanih.