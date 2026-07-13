Iz ledeniške razpoke na italijanski gori Gran Paradiso so reševalci danes izvlekli trupli dveh romunskih alpinistov. Ob vzpenjanju na goro sta padla v 20 metrov globoko razpoko, njuni trupli so po večdnevnem iskanju našli na nadmorski višini 3.700 metrov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Plezalca sta se prejšnji teden podala iz gorske koče na vrh Gran Paradisa, nato pa njunemu sinu ni več uspelo vzpostaviti stika z njima. Po večdnevnem iskanju, v katerem je sodeloval tudi helikopter, so njuni trupli danes našli v ledeniški razpoki.

Po prvih ugotovitvah sta romunska državljana padla v 20 metrov globoko ledeniško razpoko. Več podrobnosti o incidentu še ni znanih.