Jennifer Buckley in Anže Peharc v finalu na EP na balvanih

Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Peharc sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley je v polfinalu zasedla osmo mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Peharc sedmi.

Anžetu Peharcu je do vrha uspelo priplezati prvo smer, v drugi pa se je prebil do polovice oziroma cone 10 točk. To mu je nato uspelo še dvakrat in mu prineslo 54,1 točke. Omenjeni dosežek je zadoščal za sedmo mesto in uvrstitev v finale, kjer bo nastopilo osem najboljših plezalcev.

Kljub temu, da se je uvrstil finale, Peharc še vedno ni bil povsem zadovoljen s svojim plezanjem.

"Lahko bi še naredil določene izboljšave. Druga smer mi je malce ušla izpod rok in sem se odločil za še en poizkus, ker v takšni vročini štejejo vsi poizkusi. Tretji balvan sem plezal zgolj do polovice in se nato osredotočil na zadnjega. Finale je to, po kar sem prišel. Polfinalni nastop je pozabljen, kmalu sledi nova tekma," je povedal bronasti iz evropskega prvenstva v omenjeni disciplini leta 2017 v Münchnu.

Anže Peharc Foto: Kazushige Nakajima/World Climbing

Podobno kot Peharc je tudi Jennifer Buckley prvo smer preplezala do vrha in se nato še dvakrat povzpela do cone 10 točk, kar ji ni uspelo zgolj v zadnji četrti smeri. Njen točkovni izkupiček je na koncu znašal 44,7 točke.

"Moje plezanje je bilo na meji med 'dobrim in ne ravno najboljšim.' Zdaj se bom osredotočila na finale in poskušala narediti največ, kar se da," je svoj nastop komentirala Buckley.

V ženski konkurenci sta slovenske barve zastopali še Lucija Tarkuš in Neža Zajc, ki sta tekmovanje končali na 14. oziroma 21. mestu. Tarkuš je zbrala 29,3, Zajc pa 19,4 točke.

V polfinalu je bil v moški konkurenci najuspešnejši Belgijec Hannes Van Duysen, ki zbral 99,7 točke. Drugi je bil Britanec Maximillian Milne (99,4), tretji pa Francoz Samuel Richard (84,6). Oba vodilna sta do vrha preplezala vse štiri smeri.

Polfinale deklet je bil v znamenju francoske prevlade. S 85 točkami in štirimi vrhovi je bila najuspešnejša Oriane Bertone, drugo in tretje mesto pa sta zasedli njeni rojakinji Lily Abriat (59,9) in Zelia Avezou (59,8).

Moški finale bo na sporedu ob 15.45, ženski pa ob 17.30.