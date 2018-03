Olimpijski podprvak se je opravičil Sloveniji #video

Peter Kauzer se je namreč tudi to leto odločil priprave na novo sezono opraviti v Avstraliji, kjer je preživel dva meseca in pol. V Sloveniji ga je pričakalo nič kaj prijazno vreme. "Upali smo, da se bo kaj spremenilo, a na žalost se ni. Lahko rečem, da se počutim katastrofalno, cele dneve sedim na radiatorju," je nekoliko v šali uvodoma povedal Kauzer, ki bo svoj čoln dal za nekaj časa na stran.

"Do ponedeljka si bom vzel prosto. V zadnjih nekaj letih grem, ko se vrnem s priprav, morda za dvajset minut v fitnes, toliko da dam organizem 'na obrate' in da premagam časovno razliko … Trenutno zaradi prevelikega šoka in prevelike temperaturne razlike nočem tvegati, da bi zbolel."

Peter Kauzer je v Avstralijo odšel s svojo družino. Foto: Instagram

Štiriintridesetletni Hrastničan je z opravljenim delom na pripravah zadovoljen. Po veliko letih treniranja si zdaj zna vzeti tudi kakšen prost dan. Sam meni, da mu zdaj ni treba dva meseca in pol trenirati na vso moč. "Malo bolj moram poslušati svoje telo. Domov nisem prišel uničen, kot se mi je dogajalo pred leti, ko skoraj mesec dni nisem prišel k sebi. V drugi polovici marca se pri nas že začenjajo prve tekme in ne bilo dobro, če bi bil utrujen."

V Avstraliji je nastopil tudi na tamkajšnji tekmi (Australian Open), kjer je bila zelo močna konkurenca. Tekma se je zanj končala nesrečno, saj jo je zaradi velike napake končal v polfinalu, na 32. mestu, a se s tem ne obremenjuje. "Brez napake bi brez težav prišel v finale. Kljub vsem napakam, ki sem jih naredil na progi, sem imel drugi ali tretji čas."

Zelo ponosen je na zadnjo nagrado

Eden najboljših kajakašev na svetu je pred kratkim dobil najvišje mednarodno priznanje s področja kajakaštva – zlato veslo. "Zelo ponosen sem na to nagrado. Nisem je pričakoval, saj jo ponavadi dobi tisti, ki ima v sezoni najboljše rezultate. Govoril sem z organizatorji, ki so mi povedali, da ne gledajo samo na rezultate, ampak tudi na to, kakšen je tvoj doprinos k temu športu. Mislim, da sem prvi slalomist, ki sem dobil to nagrado. Bil sem šokiran, ko sem izvedel, da sem izbran, ampak na žalost se nisem mogel udeležiti podelitve, ker sem bil takrat v Avstraliji."

Oprosti, Slovenija!

V videu, kjer se je javil iz Avstralije, je povedal, da raje potuje po svetu, kot da bi bil doma, a se ob tem takoj opravičil Sloveniji. Peter vseeno poudarja, da se vedno zelo rad vrne domov, zimske mesece pa raje preživlja na toplem. Kot pravi, rad odkriva nove kraje in nove kulture.

"Povsod je lepo, a doma je najlepše. Ko si ustvariš dom, v katerega se rad vračaš, ga vedno pogrešaš. Ta je le del tebe in nekaj tvojega. Sam imam raje poletje kot zimo, zato se raje izognem mrazu. Ravno sem si rekel, da bi še ostal v Avstraliji, ampak bi se vmes za kakšen teden vrnil domov, da se malo naužijem domačega okolja. Potem bi se vrnil (smeh, op. p.)."

V tujini bi lahko dobil trikrat ali štirikrat več "Glede na to, da imam družino, moram razmišljati za naprej." Foto: Instagram

Peter Kauzer se zaveda, da ni več najmlajši med športniki in da ima pred seboj le še nekaj let športne karierie. Že pred časom je dejal, da ne izključuje možnosti, da bi svoje dragoceno znanje predajal naprej v tujini.

"Če bi imel izbiro, bi ostal v Sloveniji, je pa res, da so na žalost ponudbe v Sloveniji slabše. Glede na to, da imam družino, moram razmišljati za naprej. V tujini znajo bolj nagraditi tvoje znanje kakor pri nas. V tujini za enako funkcijo dobiš trikrat ali štirikrat boljše plačilo kot v Sloveniji. Mislim, da ni tako samo v našem športu, ampak tudi v drugih športih. Povsod v tujini cenijo naše znanje, in če se ti ponudi priložnost … Konec koncev moraš skrbeti za svojo eksistenco. Če veš, da boš za štiriletno obdobje dobil trikrat ali štirikrat več, je računica jasna," je še povedal bronasti z lanskega svetovnega prvenstva v Pauju.