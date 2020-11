Očitno je Mike Tyson ekshibicijski dvoboj vzel zelo zares

Sloviti nekdanji ameriški boksar Mike Tyson bi se moral v ring vrniti že 12. septembra, a je bil dvoboj za dva meseca prestavljen. Tekmec 54-letnega železnega Mika, kot so rekli nekoč nepremagljivemu Tysonu, bo 28. novembra v Los Angelesu na ekshibicijskem dvoboju petdesetletnikov legendarni Roy Jones, ki ima 51 let.

Čeprav imata borca skupaj 105 let in bosta boksala pod ekshibicijskimi pravili, glavni sodnik bo Ray Corona, bo dvoboj v svetu pritegnil več pozornosti kot večina športnih dogodkov letos, so prepričani organizatorji.

Tyson je na Instagramu objavil več fotografij in videoposnetkov svojih treningov ter tako s tehniko kot postavo očaral ljubitelje boksa.

Po poročanju opravljive spletne strani TMZ, ki temeljito spremlja življenja slavnih in bogatih, ter ameriške televizije CBS bo sobotna borba v Staples Centru, domovanju hokejske ekipe Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings ter košarkarskih LA Lakers in Clippers.

Cilj borcev ni, da se poškodujeta, a vprašanje, kaj se bo dogajalo v ringu

Glavni cilj borcev pa ne bo, da zmagata z nokavtom ali se poškodujeta. Organizatorji pravijo, da to ne bo klasičen boksarski dvoboj. Legendarnima borcema so celo zapovedali, da naj ne poskušata priti do nokavta in izločiti tekmeca na takšen način. Če bo katerikoli od borcev med dvobojem utrpel ureznino, rano ali drugo poškodbo, bo dvoboj takoj končan, še piše CBS.

A tem pravilom se smejita tudi sama borca; oba sta zavrnila zamisel, da bi bil njun dvoboj kaj manj, kot pravi boksarski obračun.

Tyson je na videokonferenci javno zasmehoval idejo, tudi Jones se je odzval in dejal: "Najprej, če misliš, da boš šel v ring z Mikom Tysonom, ki je zadnjega tekmeca na ekshibiciji položil v prvi rundi, in boksal le za šalo, je s tabo nekaj narobe. Kdo gre v ring z velikim, legendarnim Mikom Tysonom in misli: 'Oh, to je samo za šov. Ekshibicija.' Res? Daj no, bratec. Strezni se!"

Tyson je imel zadnji dvoboj 6. novembra 2005 v Washingtonu, tedaj ga je v ameriški prestolnici premagal Irec Kevin McBride. Nekoč boksarsko mogočni Tyson je v svoji karieri dosegel 50 zmag, od tega 44 z nokavtom, in doživel šest porazov.