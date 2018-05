Nekdanji svetovni prvak, ki ga ni mogel položiti niti Kličko, dobil lekcijo #video

Tony Bellew vs. David Haye 2

Tudi v Londonu je bila sobota boksarsko obarvana. Na sporedu je bil težko pričakovan povratni dvoboj rojakov Tonyja Bellewa in Davida Haya. Londončan se je želel maščevati za poraz Liverpoolčanu, a se Tony ni dal in je še bolj suvereno kot pred letom dni odpravil nekdanjega svetovnega prvaka težke kategorije.

Ker je pred letom dni Haye skoraj ves dvoboj odboksal le z eno nogo, drugo je zaradi poškodbe Ahilove tetive praktično vlekel za sabo, je bil zdaj povsem zdravi veteran vsaj na stavnicah znova favorit. Londončan je sicer dobro začel in enkrat zelo lepo zadel Bellewa, ta pa je le razširil roke in si mislil, ali je to vse, kar lahko pričakuje. V nadaljevanju je sam prevzel pobudo in začel "mleti" tekmeca.

V tretji rundi je začelo padati

Haya je v burni tretji rundi rešil zvonec. Foto: Reuters Začetek konca za Haya se je začel v tretji rudni, ko je Bellew izjemno natančno in močno zadel brado z desnim krošjem in prvič na tla spravil 37-letnega boksarja. Le nekaj deset sekund pozneje smo videli še drugi nokdavn, a Haye je vseeno preživel in se po svojih zmožnostih srčno boril še naprej.

A le do pete runde, ko ga je Liverpoolčan še tretjič podrl, nekaj trenutkov pozneje pa je sodnik prekinil dvoboj in velike zmage se je s solzami v očeh razveselil Bellew.

Vrhunci dvoboja v Londonu:

Vsak dan je jokal

''Avgusta sem izgubil svaka. Prepričan sem, da me je danes gledal in bil z mano v ringu. Ashley, to je bilo zate. Pogrešam te, zlomljen sem. Ves teden pred dvobojem sem jokal v hotelu,'' je v čustvenem govoru po zmagi dejal 35-letni boksar, ki je goreč navijač Evertona.

Po izjemni zmagi zajokal in se spomnil na preminulega svaka. Foto: Reuters

Haye: Tony je bil boljši

Tudi Haye je priznal, da je Bellew boljši. ''Kaj je šlo narobe? Le to, da je bil Tony boljši. Kapo dol. Nisem imel odgovora. Potegnil je nekaj res vrhunskih potez, sam jih nisem, preprosto,'' je športno priznal hud poraz veteran, ki počasi izgublja svojo hitrost in moč. Leta 2011 je z Vladimirjem Kličkom izgubil, a odboksal je vseh 12 rund, Ukrajinec pa je do zmage prišel po točkah.

Nekdanji svetovni prvak težke kategorije tako podrejeno ni deloval niti proti Vladimirju Kličku. Doživel je najtežji poraz v svoji karieri. Foto: Reuters

"Rekel sem mu, naj se upokoji. To je šport, ki ne odpušča napak. To je šport za mlade fante. Vedno bo imel moč, a hitrost in eksplozivnost nista več taki, kot bi morali biti,'' je Bellew svetoval Hayu in spregovoril tudi o naslednjih tekmecih.

''Želim si dvoboj z Andrejem Wardom ali Tyson Furyjem. Oba bi nokavtiral, vem, da bi ju. Vi se kar smejte, a tako je bilo tudi pred dvobojema z Davidom,'' je še sklenil.