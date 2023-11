Nejc Petrič v Budvi za zlato kolajno

Slovenski boksar Nejc Petrič se bo na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi v kategoriji do 67 kg boril za zlato kolajno. V polfinalu je v petek zvečer ugnal Srba Semiza Aličića, njegov tekmec za zlato kolajno pa bo Rus Ahmadšok Mahmadšojev.

V uvodnem nastopu v Budvi je v dvoboju z Romunom Andrejem Mustetom sodnik borbo prekinil v prvi rundi, saj je tekmec močno krvavel. Četrtfinale z Madžarom Rafelom Buzo je nato dobil po soglasni sodniški odločitvi s 5:0 ter se prebil v polfinale, kjer je predčasno padel še Srb Aličić.

"Ponosen sem, da sem Sloveniji priboril finale in dokazal, da lahko dosežemo tudi to. Srb je zelo izkušen, bil je mladinski evropski prvak in vedel sem, da bo skušal izkoristiti dobro tehniko. Sam sem se držal začrtane taktike in skušal izkoristiti svojo moč. V prvi rundi se še ni izšlo, v nadaljevanju pa so mi uspevale lepe kombinacije, tekmec je padel in sodnik je prekinil borbo," je o polfinalu za STA povedal Petrič.

Manjka mu le še ena zmaga

Za izpolnitev želja v Budvi mu manjka le še en zmaga. "Definitivno si želim zlato. Rusi so odlični, nikakor pa tekmec ni boljši od mene," še napoveduje Ljubljančan, ki ima s trenerjem Andražem Ciuho zdaj dan časa, da pripravi taktiko še za zadnjo borbo.

"Letos je Nejc zmagal v Sarajevu, v Budvi je bil že tretji na tekmi evropskega pokala, na odru za zmagovalce na močni tekmi v Debrecenu in drugje. Delava šest let in ta serija ni naključje. Brez prejšnjih uspehov ga tudi tukaj ne bi mogla pričakovati. To bi bila pravljica," pa je ob morda največjem uspehu slovenskega boksa v članski kategoriji dodal trener Ciuha.