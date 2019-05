Namiznoteniške igralke za uvrstitev v prvo divizijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvi tekmi proti Bolgariji je pomlajena slovenska zasedba, ki igra brez poškodovane Alex Galič, prišla do ene zmage. Zasluge zanjo pripadajo Ani Tofant, ki je brez izgubljenega niza premagala Kalino Hristovo, 800. igralko svetovne lestvice.

V preostalih treh dvobojih je bila boljša bolgarska vrsta, kar dve tekmi pa je s 3:2 dobila Polina Trifonova, ki je sicer ni na svetovni lestvici, igra pa v nemški drugi ligi. Najprej je na kolena spravila Katarino Stražar, zadnji niz je dobila na razliko, v odločilni tekmi pa še Aleksandro Vovk. Aktualna slovenska državna prvakinja do 21 let, sicer ob Galičevi najbolje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici, trenutno je na 284. mestu, je proti najbolje uvrščeni Bolgarki, Marii Jovkovi (166.) blizu zmage bila le v tretjem nizu. V drugi tekmi prvega kroga je Azerbajdžan s 3:2 premagal Izrael.

Dvoboj z Azerbajdžankami, ki so na svetovni lestvici za slovenskimi igralkami, se je za izbranke Vesne Ojsteršek začel odlično, saj je Stražarjeva na kolena spravila Nazakat Garajevo. Prav tako brez izgubljenega niza sta do zmag prišli tudi Vovkova, ki je bila boljša od Marjam Imanove (433.), ter Tofantova. Slovenska državna prvakinja je bila boljša od Bilure Eminove. V drugi tekmi je Bolgariji s 3:0 premagala Izrael in se že uvrstila v prvo divizijo, medtem ko morajo Slovenke za potrditev uvrstitve med 24 najboljših reprezentanc na evropskem prvenstvu premagati Izrael.