Na tehtanju brez škandala: Britanec 20 kilogramov težji od Američana

Meje v težki kategoriji ni, zato je bilo uradno tehtanje pred nedeljskim dvobojem (okoli tretje ure zjutraj po slovenskem času) zgolj informativno, a vseeno zanimivo. Britanski orjak je od ameriškega tekmeca višji (206:201 centimeter), ima daljši doseg rok (216:211) in je veliko težji. Za nameček je videti, kot da se Fury tepe na domačem terenu, čeprav je dvoboj v Los Angelesu, v dvorani Staples Center, domu hokejistov LA Kings, za katere igra tudi Hrušičan Anže Kopitar.

🎶 There's only one @Tyson_Fury, one Tyson Furrrrry!" 🎶



The Gypsy King makes his weigh-ins entrance riding on the roof of a car with an army of Fury fans chanting his name 😂😂 #WilderFury pic.twitter.com/8lC2TKZBO7