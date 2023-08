Markoja zasedel nehvaležno četrto mesto na SP v Bakuju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski strelec Robert Markoja je na svetovnem prvenstvu v Bakuju zasedel nehvaležno četrto mesto v disciplini standardna puška 300 metrov. Petdesetletni Prekmurec je v tej neolimpijski strelski disciplini zadel 584 krogov, od tega 198 v klečečem, 197 v ležečem in 189 v stoječem položaju.

Markoja je na današnji tekmi izenačil najboljšo slovensko uvrstitev na letošnjem svetovnem prvenstvu v zračnem, malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibrenici. Njegov reprezentančni kolega Jože Čeper je bil pred dvema dnevoma v azerbajdžanskem glavnem mestu prav tako četrti v še eni neolimpijski disciplini - velikokalibrska pištola s središčnim vžigom 25 metrov.

Izkušenega strelca iz Prekmurja sta do odličja ločila dva kroga. Zlato je osvojil Madžar Istvan Peni, srebro Norvežan Kim Andre Lund (oba 587), bron pa Američan Timothy Sherry (586).

V nedeljo in ponedeljek bosta na sporedu še dve neolimpijski preizkušnji v velikokalibrski puški v ležečem in trojnem položaju na 300 metrov. Poleg Markoje bosta nastopila tudi njegov sloviti reprezentančni kolega Rajmond Debevec in Urška Kuharič.

