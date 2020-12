Maja Plavčak in Davor Sobočan kegljača leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kegljaška zveza Slovenije je na podlagi letošnjih dosežkov razglasila najboljše posameznike in klube v letu 2020, ki je bilo tekmovalno zaradi epidemije zelo okrnjeno. Kegljača leta sta članica Impola iz Slovenske Bistrice Maja Plavčak in reprezentant kranjskega Triglava Davor Sobočan.

Bistričanka je dosegala odlične rezultate v državni ligi, v kateri je Impol po prekinitvi na tretjem mestu, Sobočan pa je bil eden najtrdnejših členov kranjskega moštva, ki je na prvem mestu v državni ligi.

Za najboljši slovenski klub so v ženski konkurenci razglasili Ljubelj, med kegljači pa je bil najuspešnejši kranjski Triglav.

V mlajših kategorijah so največ točk letos zbrali Tea Repnik (Kamnik) in Iris Zoran (Pivka) ter Gašper Kragelj (Adria) in Primož Topolšek (Impol).