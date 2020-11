Lobnikova še enkrat na stopničkah v Poreču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Metka Lobnik je prišla do bronaste medalje. Foto: STA/Aleksander Gasser

Slovenska judoistka Metka Lobnik je osvojila bronasto odličje na evropskem prvenstvu do 23 let v Poreču. Lobnikova je bron osvojila v kategoriji do 78 kilogramov, kjer je slavila Izraelka Inbar Lanir pred Hrvatico Karlo Prodan.