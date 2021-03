Legendarni Drew Brees končal kariero

Brees je zadnjih petnajst sezon igral za Saints, pred tem pa je bil pet let član San Diego Chargers. V pokoj odhaja kot rekorder po osvojenih jardih s podajami (80.358) ter ujetih podajah (7142), medtem ko po podajah za zadetke (571) zaostaja le za Tomom Bradyjem (581).

Brees je Saintse popeljal do ene zmage v super bowlu, 2010 proti Indianapolis Colts (31:17), ko je tudi postal najkoristnejši igralec finala.

"Končujem igralsko pot, nikakor pa ne zapuščam New Orleansa. To ni zbogom, ampak je nov začetek," je sporočil Brees, ki se je s televizijsko hišo NBC že dogovoril, da bo v prihodnje z njo sodeloval kot strokovni komentator.

Brees je zelo priljubljen v New Orleansu, saj je v mesto prišel tik po katastrofalnem orkanu Katrina 2005. "K nam si prišel, ko smo bili na dnu, in nas popeljal v višave. Predstavljal si našo državo, mesto in ekipo," so mu navijači Saints ob tem sporočili preko Twitterja.

