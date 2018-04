Konec nastopov za slovenske predstavnike v Zagrebu

ZAGREB: MEDNARODNO NAMIZNOTENIŠKO PRVENSTVO

Predzadnji dan mednarodnega odprtega prvenstva Hrvaške v namiznem tenisu sta se od nadaljnjega tekmovanja poslovila Deni Kožul v moški konkurenci in Alex Galič v igri dvojic.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski posameznik v Zagrebu, Kožul, je v osmini finala z obilico smole izgubil proti Egipčanu Mohamedu El-Beialiju z 2:4 (-9, 10, -9, 10, -11, -14), medtem ko je Alex Galič v paru s Švicarko Rachel Moret v boju za preboj med štiri najboljše izgubila proti švedsko-madžarski dvojici Matilda Ekholm in Georgina Pota z 1:3 (-7, -8, 8, -9).

Kožul, ki se je tudi v konkurenci do 21 let prebil med 16 najboljših, kjer ga je zaustavil Danec Anders Lind, je bil proti El-Beialiju zelo blizu zmage, vendar sreča zagotovo ni bila na njegovi strani.

"Egipčan je imel prav v vsakem nizu po tri, štiri 'pardone'. Škoda, ampak kot kaže, smo v negativnem obdobju, toda po drugi strani je do začetka ekipnega svetovnega prvenstva še 14 dni, tako da je razumljivo, da igralci še niso v najboljši formi," je po zadnjem moškem slovenskem nastopu v Zagrebu dejala Andreja Ojsteršek Urh, trenerka slovenske izbrane vrste.

Do četrtfinala se je med dvojicami uspelo prebiti Galičevi. S Švicarko Moretovo sta v prvem krogu s 3:0 (7, 9, 6) premagali rusko dvojico Anastazija Koliš in Maria Tajlakova, na previsoko oviro pa sta naleteli v dvoboju proti Ekholmovi in Poti.

V Zagrebu je sicer v moški konkurenci na glavnem turnirju igral še Darko Jorgić, za katerega je bil v prvem krogu usoden Kitajec Jiaji Wu, ki igra za Dominikansko republiko, medtem ko so Jan Žibrat, Tilen Cvetko, Peter Hribar in Tom Šfiligoj obstali v kvalifikacijah, tako kot tudi v ženski konkurenci Alex Galič, Ana Tofant, Katarina Stražar, Aleksandra Vovk in Lea Paulin.