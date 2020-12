Fitzpatricku trije, Westwoodu dva, zmagovalki US Opna milijon dolarjev

Sezona turnirjev European Toura se je tradicionalno končala s turnirjem DP World Tour Championship v Dubaju, ki je drugi golfski dogodek leta z najvišjim nagradnim skladom za finalom serije PGA. Tam lahko zmagovalec dobi celo 15 milijonov dolarjev.

V Dubaju sta si denar razdelila Angleža, velik poraženec sezone pa je postal Američan Patrick Reed. Slednji je na zadnji turnir prišel kot vodilni v skupni razvrstitvi, na koncu pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Razlike v skupnem seštevku so bile tako majhne, da je o denarju odločal praktično vsak udarec na zadnjih luknjah. Reed je na 16. in 17 igralnem polju naredil dva bogeyja, Lee Westwood pa je končal z dvema birdiejema in se tako veselil tretjega naslova najboljšega golfista v Evropi. Pred tem je slavil leta 2000 in 2009.

"Čestitke gredo predvsem organizatorjem evropske turneje, ki so uspeli v tem bizarnem letu izpeljati praktično celotno sezono. Od julija naprej smo imeli turnirje vsak teden, žal le brez gledalcev," je po zmagi povedal Westwood.

Največ denarja Fitzpatricku

Matthew Fitzpatrick je dobil zadnji turnir sezone. Foto: Reuters Drugo mesto na evropski turneji je osvojil Matthew Fitzpatrick, ki je zadnji turnir sezone dobil z udarcem prednosti pred Leejem Westwoodom in dvema pred Norvežanom Viktorjem Hovlandom ter Patrickom Reedom. Za nagrado je prejel najvišji denarni ček na posameznih turnirjih na svetu, vključno z majorji - tri milijone dolarjev.

Dekleta v Evropi so sezono končala konec novembra na jugu Španije, kjer sta nastopili tudi Pia Babnik in Katja Pogačar (skupna zmagovalka je Danka Emily Kristine Pedersen), v ZDA pa je zadnje dejanje US Open, na katerem je prvič v zgodovini nastopila tudi slovenska igralka.

Triindvajsetletna Ana Belac iz Portoroža se ni uvrstila v finalni del oziroma rez - zasedla je 109. mesto med 156 igralkami, zmagovalka, ki bo prejela milijon dolarjev, pa bo znana v ponedeljek, saj so morali prireditelji zaradi močnega deževja prestaviti zadnji krog.

Z 209 udarci je v vodstvu Japonka Hinako Shibuno, druga je domačinka Amy Olson (210), tretji pa Tajka Moriya Jutanugarn in Kim Ji-yeong iz Južne Koreje (212).