Kdo še na svetovno prvenstvo?

Plavalce decembra v Hangčouju na Kitajskem čaka svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Nastop so že potrdili in si priplavali Peter John Stevens, branilec srebra z zadnjega SP v kanadskem Windsorju 2016, ter mladi Katja Fain in Neža Klančar. V soboto in nedeljo imajo plavalci v Kranju priložnost, da se jim pridruži še kdo.

Prvi adut za visoko uvrstitev na Kitajskem ostaja Stevens, ki je jesen izkoristil za nastope v svetovnem pokalu in nazadnje v petek v Singapurju v svoji paradni disciplini na 50 metrov prsno osvojil tretje mesto. To ostaja njegova paradna disciplina, prijavljena pa ima tudi nastopa na 100 metrov prsno in mešano.

Mariborčanka Fainova, ki je pretekli konec tedna blestela na mitingu v Gradcu in tam ob zmagah dosegla tudi osebna rekorda na 1500 metrov prosto in 400 metrov mešano, se bo preizkusila v vseh daljših disciplinah kravla, pa tudi na 400 metrov mešano, Klančarjeva iz ljubljanske Olimpije, z dvema kolajnama ena od junakinj oktobrskih olimpijskih iger mladih, pa ima prijavljene nastope na 50 in 100 metrov prosto ter 100 metrov mešano.

Kandidata za nastop na Kitajskem sta po mnenju plavalne stroke predvsem še izkušena Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde in mladi Domen Demšar iz ljubljanske Olimpije.

Finali v Kranju, prireditelji vnovič obljubljajo pisano mednarodno zasedbo, se bodo v soboto in nedeljo začeli ob 17. uri.