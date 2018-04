Katja Pogačar znova premaknila mejo zgodovinskega uspeha

Štiriindvajsetletna slovenska golfistka Katja Pogačar je dosegla nov mejnik v zgodovini slovenskega golfa. Na turnirju evropske serije v Maroku z nagradnim skladom 450.000 evrov je zasedla osmo mesto. "To je z naskokom največji uspeh Slovenije v golfu," je rezultat pospremil njen trener in selektor Slovenije Uroš Gregorič.

Katja Pogačar je dosegla velik uspeh. Foto: Grega Valančič/Sportida Mlada Ljubljančanka je turnir na zahtevnem igrišču Royal Golf de Dar Es Salam zaključila v slogu prave šampionke. Na zadnjih štirih luknjah je naredila tri "birdieje" oziroma udarce pod parom in se tako v seštevku štirih dni zavihtela do rezultata + 1, ali štiri več od zmagovalke, Švedinje Jenny Haglund. Ta je za zmago prejela 67.500 evrov, Pogačarjeva, ki je igrišče s parom 72 igrala 71, 73, 73 in 72, pa 10.800.

"Igrišče je bilo izjemno zahtevno in vsaka napaka je bila praktično izgubljen udarec. Držala sem se svojega načela, da igram sproščeno, brez pritiska in uživala sem vsak trenutek. Zelo sem zadovoljna z rezultatom, hkrati pa se zavedam, da imam še veliko rezerv, ki jih bom skušala unovčiti na naslednjih turnirjih," je povedala Katja Pogačar, ki je lani zaključila študij matematike in biologije na ameriški univerzi Ohio State, turnirsko karto za Ladies European Tour pa si je priigrala lani decembra na kvalifikacijskih turnirjih v Maroku.

Slovenska reprezentantka ima za seboj sanjski začetek profesionalne kariere. Letos je nastopila na treh turnirjih evropske turneje ter enem nižjega ranga in na vseh štirih dosegla rez. V Avstraliji v začetku marca je bila 52., na naslednjem turnirju v Južni Afriki je zasedla prav tako 52. mesto, pred nekaj tedni v Franciji na turnirju drugega evropskega nivoja pa je bila deseta.

"Tega rezultata iz Maroka ne moremo primerjati z nobenim dosedanjim v zgodovini slovenskega golfa. Katja je igrala na najmočnejšem turnirju evropske serije, se pravi, da je nad njo le ameriška turneje LPGA, in da je dosegla takšen rezultat, je res nekaj izjemnega, vrhunskega. Dokazala je, da lahko tudi Slovenija proizvede vrhunske igralke in igralce golfa, hkrati pa sem prepričan, da bo v prihodnje še nadgradila te dosežke," je dodal njen trener Uroš Gregorič.