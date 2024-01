Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Darko Jorgić, ta čas 14. na svetovni lestvici, je dobro začel dvoboj z desetim igralcem sveta, Lin Shidongom, ki je decembra v Novi Gorici postal tudi mladinski svetovni prvak.

V prvem nizu je tekmecu prepustil le tri točke, vendar nadaljevanje za Hrastničana ni bilo več tako uspešno. Mladi Kitajec je vse bolj prevzemal vajeti igre v svoje roke, Jorgić je imel težave z vračanjem njegovih servisov in v drugem nizu je bil po izenačenju na tretji točki ves čas v prednosti. Vodil je tudi že z 10:5, Jorgić je sicer ubranil štiri zaključne žogice, ne pa tudi pete. V tretjem nizu sta bila tekmeca zadnjič skupaj na peti točki, s tremi zaporednimi je Lin Shidong pobegnil na 8:5 in niz mirno pripeljal do konca, v četrtem pa je bilo zadnje izenačenje spet pri 3:3.

"V prvem nizu Lin Shidong ni našel rešitve na moj servis, igral je bolj pasivno, kar sem izkoristil, toda v drugem nizu je dvignil raven svoje igre. Postal je tudi bolj agresiven, spreminjal je svoj servis, kratek, dolg, tako da nisem mogel kakovostno odpreti svoje igre. Preprosto, on je bil tisti, ki je narekoval tempo. Ne preostane mi drugega, kot da pozabim ta obračun in se čim bolje pripravim na evropski top 16, ki bo zame zelo pomemben turnir," je po porazu za namiznoteniško zvezo dejal Jorgić.

Konec prihodnjega tedna bo Jorgić v Montreuxu branil prvo mesto z zadnjih dveh evropskih turnirjev top 16.